Spor yazarları Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yine de serseri atılan yan toplardan pozisyonlar buldular. Ama çoğunda Djeko başarılı olamadı. Bu yan toplarda o kadar çok acemice hareket ettiler ki amatörce oynayan Konyaspor savunmasını geçemedi. Konya kalecisi de çok iyi işler yaptı. Konya altın değerinde bir puan aldı. Fenerbahçe de buna da yardım etti. Dün gece için şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe intihar etti. Kendi ipini kendi çekti. Hiçbir bahanesi yok.