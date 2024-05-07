Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: Futbolu bırakmış
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi. Sarı-lacivertlilerin bu sonucun ardından Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi. Fenerbahçe'nin bu karşılaşmasının ardından yıldız isme ve İsmail Kartal'a Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İlker Yağcıoğlu'ndan sert tepki geldi. İşte o sözler... FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe için şampiyonluğun Kaf Dağı'nın arkasında olduğunu belirten Yağcıoğlu, İsmail Kartal'ın Batshuayi tercihinin yanlış olduğunu vurguladı.
Yağcıoğlu, maça tek forvetle çıkan İsmail Kartal'ı eleştirirken "Rakip takım küme düşen İstanbulspor'dan sonra en az gol atan takım.
Sen bu takıma karşı neden Batshuayi-Dzeko ikilisiyle çıkıyorsun? Nereden geliyor bu 3 orta sahayla çıkma sevdası?" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dışında iyi diyebileceği bir futbolcunun olmadığını belirten futbol yorumcusu, Cengiz Ünder'i sert sözlerle eleştirdi.
"Cengiz Ünder futbolu bırakmış" diyen Yağcıoğlu, "Serbest vuruş kullanamıyor, oyunun içinde hiç yok. Kafa olarak da burada değil fizik olarak da." diyerek sözlerini noktaladı.
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