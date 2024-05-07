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Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: Futbolu bırakmış

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi. Sarı-lacivertlilerin bu sonucun ardından Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi. Fenerbahçe'nin bu karşılaşmasının ardından yıldız isme ve İsmail Kartal'a Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İlker Yağcıoğlu'ndan sert tepki geldi. İşte o sözler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 09:48
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Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: Futbolu bırakmış

Eski futbolcu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı TRT Spor'da değerlendirdi. Yağcıoğlu, Cengiz Ünder'in performansını eleştirdi.

Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: Futbolu bırakmış

Fenerbahçe için şampiyonluğun Kaf Dağı'nın arkasında olduğunu belirten Yağcıoğlu, İsmail Kartal'ın Batshuayi tercihinin yanlış olduğunu vurguladı.

Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: Futbolu bırakmış

Eski futbolcu, "Geçen hafta Batshuayi ile başladın bu hafta Dzeko ile. Derbiyi kazanmıştın. Neden bu maça Batshuayi yedek başlıyor?" dedi.

Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: Futbolu bırakmış

Yağcıoğlu, maça tek forvetle çıkan İsmail Kartal'ı eleştirirken "Rakip takım küme düşen İstanbulspor'dan sonra en az gol atan takım.

Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: Futbolu bırakmış

Sen bu takıma karşı neden Batshuayi-Dzeko ikilisiyle çıkıyorsun? Nereden geliyor bu 3 orta sahayla çıkma sevdası?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: Futbolu bırakmış

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dışında iyi diyebileceği bir futbolcunun olmadığını belirten futbol yorumcusu, Cengiz Ünder'i sert sözlerle eleştirdi.

Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: Futbolu bırakmış

"Cengiz Ünder futbolu bırakmış" diyen Yağcıoğlu, "Serbest vuruş kullanamıyor, oyunun içinde hiç yok. Kafa olarak da burada değil fizik olarak da." diyerek sözlerini noktaladı.

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