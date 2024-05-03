Fenerbahçe Levent Mercan transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Yeni sezonun planlamalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerin, bu sezon Karagümrük'teki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan ve kulübüyle her konuda anlaştığı ifade edildi.

Dijital medyada da büyük ses getiren transfer haberine göre sarı-lacivertlilerin Karagümrük'e 2 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay şeklinde bir bonus şartı vereceği öğrenildi.