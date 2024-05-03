Fenerbahçe Levent Mercan transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ın transferi için İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı. İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedeli... (FB spor haberi)
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Yeni sezonun planlamalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerin, bu sezon Karagümrük'teki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan ve kulübüyle her konuda anlaştığı ifade edildi.
Dijital medyada da büyük ses getiren transfer haberine göre sarı-lacivertlilerin Karagümrük'e 2 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay şeklinde bir bonus şartı vereceği öğrenildi.
Almanya doğumlu olan Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 32 maça çıktı.
23 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Levent, hayalinin A Milli Takım olduğunu açıklamıştı.
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