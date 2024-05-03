Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Levent Mercan transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe Levent Mercan transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ın transferi için İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı. İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedeli... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe Levent Mercan transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe ile ilgili dün akşam flaş bir transfer iddiası geldi.

Fenerbahçe Levent Mercan transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Kanarya'nın Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fenerbahçe Levent Mercan transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertlilerin, Levent Mercan için Karagümrük'e 2 milyon euro artı bonuslar şeklinde ödeme yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe Levent Mercan transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Yeni sezonun planlamalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerin, bu sezon Karagümrük'teki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan ve kulübüyle her konuda anlaştığı ifade edildi.

Fenerbahçe Levent Mercan transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Dijital medyada da büyük ses getiren transfer haberine göre sarı-lacivertlilerin Karagümrük'e 2 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay şeklinde bir bonus şartı vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe Levent Mercan transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Almanya doğumlu olan Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 32 maça çıktı.

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