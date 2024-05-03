FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran isimlerin başında İrfan Can Kahveci geliyor. Avrupa devi, özellikle son haftalarda attığı gollerle dikkatleri çeken yıldız futbolcu için önümüzdeki hafta sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte önerilecek rakam... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de özellikle birçok oyuncunun bu sezonki başarılı performansı sonrası Avrupa kulüpleri harekete geçmişti.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
İsmail Kartal'la küllerinden doğan ve kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, bu performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı...
Bu kulüplerden biri de İspanyol ekibi Sevilla... La Liga'da kötü bir sezon geçiren Endülüs temsilcisi, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor ve bu bağlamda İrfan Can Kahveci'yi de renklerine bağlamayı hedefliyor.
İspanyol temsilcisi Sevilla, önümüzdeki hafta Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek olan 28 yaşındaki oyuncudan para kazanmak isteyen sarı-lacivertliler de gelecek tekliflere sıcak bakıyor.
Şu anda piyasa değeri 9 milyon euro olan İrfan Can için Sevilla'nın ilk teklifinin 10 milyon euro bandında olacağı da İspanyol basını tarafından yazıldı.
Ancak, Fenerbahçe yönetiminin 28 yaşındaki milli oyuncu için 20 milyon euro bonservis beklentisi var.
Newcastle United da İrfan Can'ı yakından takip ediyor.
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