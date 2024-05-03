Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran isimlerin başında İrfan Can Kahveci geliyor. Avrupa devi, özellikle son haftalarda attığı gollerle dikkatleri çeken yıldız futbolcu için önümüzdeki hafta sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte önerilecek rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

Trendyol Süper Lig'de ikinci sırada yer alan ve kalan maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

Sarı lacivertliler bir yandan şampiyonluk yarışına odaklanırken, bir yandan da yeni sezonun transfer planlamalarını yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

Kanarya'da en önemli konuların başında takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

Fenerbahçe'de özellikle birçok oyuncunun bu sezonki başarılı performansı sonrası Avrupa kulüpleri harekete geçmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

İsmail Kartal'la küllerinden doğan ve kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, bu performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

Bu kulüplerden biri de İspanyol ekibi Sevilla... La Liga'da kötü bir sezon geçiren Endülüs temsilcisi, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor ve bu bağlamda İrfan Can Kahveci'yi de renklerine bağlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

İspanyol temsilcisi Sevilla, önümüzdeki hafta Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

Sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek olan 28 yaşındaki oyuncudan para kazanmak isteyen sarı-lacivertliler de gelecek tekliflere sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

Şu anda piyasa değeri 9 milyon euro olan İrfan Can için Sevilla'nın ilk teklifinin 10 milyon euro bandında olacağı da İspanyol basını tarafından yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

Ancak, Fenerbahçe yönetiminin 28 yaşındaki milli oyuncu için 20 milyon euro bonservis beklentisi var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci için gemileri yaktılar! Önümüzdeki hafta...

Newcastle United da İrfan Can'ı yakından takip ediyor.

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