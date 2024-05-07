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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

Son dakika transfer haberi: Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına giren Galatasaray, kupa için büyük avantajlı. Ezeli rakibinin 6 puan önünde yer alan Cimbom, gelecek sezon için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar transfer için dünya yıldızına kancayı taktı. Okan Buruk bu habere çok sevinecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 09:39
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılılar ayrıca, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça yükseltirken, sahasında üst üste 35'inci karşılaşmada da kaybetmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

MAURO ICARDI GOL KRALLIĞINDA FARKI AÇTI
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında en yakın rakibi Edin Dzeko ile farkı açtı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko 20 golle ikinci sırada yer alırken, Mauro Icardi Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle bu sezon Süper Lig'deki 23'üncü golünü atarak liderliğine devam etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 23 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli, bu gollerin yanına 8 asist de ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

Ligin bitimine 3 hafta kala sarı-kırmızı formayla toplamda 30 gol 11 asiste ulaşan Arjantinli golcü, şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamaya da devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

ŞAMPİYONLUK ATEŞİ ALEVLENDİ!
Sivasspor maçının ardından Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

DÜNYA YILDIZI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI!
A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon da tüm kulvarlarda mücadele etmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

Bu kapsamda Cimbom, transfer listesine birçok yıldız futbolcuyu aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

Bu oyunculardan birininde Thomas Partey olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

Galatasaray'ın sezon başında istediği ama çeşitli nedenler dolayısıyla kadrosuna katamadığı Ganalı yıldızı tekrardan istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

Partey'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

Bu nedenle Cimbom transferi makul bir ücretle bitirmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

Ayrıca Arsenal'de çeşitli sebepler dolayısıyla istediği süreyi alamayan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

Partey'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk bu habere çok sevinecek! Dünya yıldızı geliyor

Bu sezon 14 maça çıkan Ganalı futbolcu skor katkısında bulunamadı.

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