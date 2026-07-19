80 milyon euro gelir

Karadeniz devinde son dönemde uygulanan genç oyuncu yatırım modeli, hem sportif hem de ekonomik açıdan karşılık vermeye başladı. Bordo-mavili kulübün Oulai'nin Fiorentina'ya transferinden bonuslarla birlikte 30 milyon euro gelir elde etmesi beklenirken, Nwaiwu için de Premier Lig ekibi Fulham'ın ısrarının sürdüğü belirtildi. Trabzonspor'un Oulai, Nwaiwu ve Augusto gibi oyuncular üzerinden yaklaşık 80 milyon euro seviyesinde bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

NWAİWU İÇİN FULHAM DEVREDE

Bir diğer önemli gelir Nwaiwu'dan elde edilebilir. Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger'den 5.5 milyon euro'ya alınan Nijeryalı stoper için Fulham'ın ısrarının sürdüğü belirtildi. İngiliz ekibinin 22 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklifi 30 milyon euro'ya çıkardığı ifade edildi. 1.93 boyundaki savunmacının Premier Lig'den gelen teklif nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.