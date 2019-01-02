10 genç isim kampta
02 Ocak 2019, Çarşamba
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10 genç isim kampta

10 genç isim kampta

kampının kadrosunda 10 genç futbolcu yer alacak.

10 genç kampına götürülecek. Kırklarelispor'dan dönen (sol bek), 1461'dan (kaleci), Yunus Emre Çakır (stoper), (sağ bek), (forvet), Yağızcan Erdem (orta saha), 21 yaş altından Ali Karnapoğlu (stoper), Berkay Kara (sağ kanat), (forvet) ve (stoper), kamp kadrosunda yer alacaklar.

29 KİŞİLİK ORDU
Bordo-mavili takımın 29 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Uğurcan, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Hüseyin Türkmen, Toure, Pereira, Kamil Ahmet, Novak, İbanez, Kucka, Hasan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Abdülkadir Parmak, Rodallega, Ekuban, Sosa, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl."

8 OYUNCU YOK
ekibinin 3-12 Ocak arasında Antalya'da gerçekleştirilecek devre arası kampının kadrosu belirlendi. Asya Kupası maçları nedeniyle milli takımda bulunan İranlı Amiri ile Hosseini, kadro dışı bırakılan Onur, Burak, satış listesine konulan Zeki, Olcay, sakatlığı devam eden Onazi ve genç oyuncu Semih Karadeniz olmak üzere 8 futbolcu kadroya alınmadı.
  1. 2.1.2019
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