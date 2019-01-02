10 genç isim kampta
Antalya kampının kadrosunda 10 genç futbolcu yer alacak.
29 KİŞİLİK ORDU
Bordo-mavili takımın 29 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Uğurcan, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Hüseyin Türkmen, Toure, Pereira, Kamil Ahmet, Novak, İbanez, Kucka, Hasan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Abdülkadir Parmak, Rodallega, Ekuban, Sosa, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl."
8 OYUNCU YOK
Karadeniz ekibinin 3-12 Ocak arasında Antalya'da gerçekleştirilecek devre arası kampının kadrosu belirlendi. Asya Kupası maçları nedeniyle milli takımda bulunan İranlı Amiri ile Hosseini, kadro dışı bırakılan Onur, Burak, satış listesine konulan Zeki, Olcay, sakatlığı devam eden Onazi ve genç oyuncu Semih Karadeniz olmak üzere 8 futbolcu kadroya alınmadı.
- 2.1.2019
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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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