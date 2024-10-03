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EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU | Ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç? Enflasyona göre kira zammı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte Ekim ayı kira zam oranı belli oldu. 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasının ardından kiracılar ve ev sahipleri, TÜFE rakamlarına göre kira zammı hesaplamasını merak ediyor. Peki Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? İşte 2024 Ekim ayı enflasyona göre kira zammı hesaplama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 10:40
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EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU | Ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç? Enflasyona göre kira zammı hesaplama

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU | Enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor. Kira zammı ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Arama motorlarında Ekim ayı kira artış oranı yüzdesi ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı gibi sorular, kira artışıyla ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte 2024 Ekim ayı kira artış oranı ve hesaplama detayları...

EKİM AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 2,97 olurken yıllık ise yüzde 49,38 olarak hesaplandı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda, 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 63.47 olarak gerçekleşti. Geçen ay ise zam oranı yüzde 64.91 olmuştu.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.

2024 EKİM ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut Kira: 15.000 TL

Zam Oranı (12 aylık TÜFE): %63,47

Zamlı Kira: 24.520,5 TL

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