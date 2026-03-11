Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, 17 milyondan fazla emeklinin en çok merak ettiği konu olan bayram ikramiyesi ödemeleri resmen gündemin ilk sırasına oturdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla ekonomik olarak nefes almak isteyen emeklilerin beklediği tarih belli oldu. 2026 yılı takvimine göre 20 Mart Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde, ikramiyelerin emeklilerin cebine gireceğini duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve bayram ikramiyelerine ilişkin merak edilenleri sizler için derledik.

2026 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı son dakika açıklamalarıyla, milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimi resmiyet kazandı. Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplarına yatırıyoruz. Emekli maaşları da 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum.

SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TAKVİMİ: KİM HANGİ GÜN ALACAK?

Başkan Erdoğan, Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada ödemelerin başlayacağı tarihi bizzat duyurdu: "Emekli maaşlarını 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz." açıklaması doğrultusunda 2026 Ramazan Bayramı ödeme takvimi şu şekilde şekilleniyor:

Emekli maaşları, 14 Mart 2026 Cumartesi gününden itibaren T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatacak. Maaş ödemeleriyle eş zamanlı veya hemen ardından, bayramdan önceki hafta (16-19 Mart arası) tüm grupların (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hesaplarına tanımlanmış olacak. Ödemeler, banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan ATM'ler ve mobil bankacılık üzerinden 7/24 çekilebilecek.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Başkan Erdoğan'ın "Bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatırıyoruz" müjdesinin ardından gözler güncel tutarlara çevrildi. 2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı, son düzenlemeyle birlikte 4.000 TL olarak uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ramazan Bayramı öncesinde tüm emeklilerin hesaplarına tek seferde 4.000 TL ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri ise hisseleri oranında (yüzde 75 alanlara 3.000 TL, yüzde 50 alanlara 2.000 TL gibi) bu ödemeden faydalanacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi sadece emekli maaşı alanlarla sınırlı değil. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı bu müjdeden şu grupların tamamı yararlanacak:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,

Dul ve yetim aylığı alanlar,

Yaşlılık aylığı (65 yaş aylığı) alanlar,

Şampiyon sporcular,

Vazife malullüğü ve malullük aylığı alanlar,

Şehit yakınları ve gaziler,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller.