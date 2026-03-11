CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Kahramanmaraş deprem son dakika! Kaç şiddetinde? Hangi illerden hissedildi?

AFAD, 11 Mart Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin detaylarını paylaştı. Öğle saatlerinde yaşanan sarsıntı, derinliği sebebiyle çevre illerden de hissedilirken depremi hisseden vatandaşlar, arama motorlarında 'Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde, hangi illerden hissedildi?' sorularının cevabını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilerle tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 14:25
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, öğle saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13.58'de merkez üssü Göksun olan 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 7.0 kilometre derinliğinde, yani yüzeye oldukça yakın bir noktada gerçekleşen sarsıntı, Göksun ve çevresindeki yerleşim birimlerinde belirgin şekilde hissedildi. Günlük hayatın akışı içerisinde yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilgili birimler bölgede herhangi bir olumsuzluk olup olmadığına dair saha tarama çalışmalarını başlattı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

