KURBAN BAYRAMI HUTBESİ 2024 DİYANET | 🤲Kurban Bayramı hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR

KURBAN BAYRAMI HUTBESİ 2024 DİYANET | Diyanet İşleri Başkanlığı, 16 Haziran Kurban Bayramı hutbesini resmi internet sitesinden yayınladı. Bayram namazına gidecek olan vatandaşlar, arama motorlarında "Kurban Bayramı hutbesinin konusu ne?" ve "16 Haziran Kurban Bayramı hutbesi konusu" gibi cümleleri araştırıyor. 16 Haziran Kurban Bayramı hutbesinin konusunu araştırıyor. Peki, 16 Haziran Kurban Bayramı hutbesinin konusu ne? İşte "Kurban Bayramı" başlığıyla yayınlanan Kurban Bayramı hutbesinin detayları...

KURBAN BAYRAMI HUTBESİ KONUSU

16 Haziran Pazar tarihli Kurban Bayramı hutbesinin konusu 'Kurban Bayramı' olarak belirlendi.

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KURBAN BAYRAMI

Muhterem Müslümanlar!

Bizleri yoktan var eden, imanla şereflendiren ve bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.

Hz. İbrâhim'in sadakatini, Hz. Hâcer'in samimiyetini, Hz. İsmâil'in teslimiyetini bize bayram olarak miras bırakan Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve selam olsun.

Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun. Bayramımız mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir kurban bayramı sabahında müminlere şöyle seslenmiştir: "Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur." Bugün, bizler de Allah Resûlü (s.a.s)'in sünnetini ihya etmek üzere bir araya geldik. Dünyalık bütün makamlardan sıyrılarak omuz omuza verdik, Rabbimizin divanına durduk. Bayram namazımızı hep birlikte huşu içinde eda ettik elhamdülillah. Birazdan da bizleri Rabbimize yaklaştıracak, O'nun rızasına ulaştıracak olan kurbanlarımızı besmeleler, tekbirler ve dualarla eda edeceğiz inşallah. Cenâb-ı Hak, bütün ibadetlerimizi dergâh-ı izzetinde kabul buyursun.

Değerli Müslümanlar!

Kurban, Allah'ın rızasını kazanmaya, rahmet ve mağfiretine mazhar olmaya, iyiliğin ve hayrın yayılmasına vesile olan müstesna bir ibadettir. Kurban, sadakat ve fedakârlığın sembolü, takva ve teslimiyetin nişanesidir. Öyleyse kurbanlarımıza şefkat ve merhametle muamele edelim. Kurban kesimini ehil ve liyakatli insanlara bırakalım. Çevre temizliğine özen gösterelim. "…Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlıkları belirlenen günlerde üzerlerine Allah'ın adını anarak eda etsinler. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." ayeti mucibince ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kurban etinden ikram edelim. Gönüllerimiz arasındaki iyilik ve muhabbeti daha da güçlendirelim.

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Kıymetli Müminler!

Bayramları, birbirimizden uzaklaştığımız tatil günleri olarak görmeyelim. Çünkü bayramlar; ailemiz, akraba, komşu ve dostlarımızla birlikte yaşandığında bereketlenir, gerçek anlamını bulur. O halde bayram günlerini vesile kılarak; büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edip gönüllerini kazanalım, onların dualarında yer alalım. Geçmişlerimizi hayırla yâd edelim. Çocuklarımızı hediyelerle sevindirelim; onların zihinlerinde bayramı unutulmaz bir hatıraya dönüştürelim. Yetimlere ve öksüzlere bayram neşesini tattıralım. Yaşlılara ve hastalara bayram sevincini yaşatalım. Küskünlüklere son verelim; affı kuşanalım, kırılan kalpleri onaralım. Hâsılı hanelerimize, sokaklarımıza ve şehirlerimize bayramların huzur ve muhabbet iklimini yansıtmanın gayretinde olalım.

Aziz Müminler!

Maalesef bu bayramda da Gazzeli kardeşlerimiz mahzun kalmaya devam ediyor. Tarihin şahit olduğu en büyük vahşetlerden birini uygulayan zalimler, bütün dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, yaşlı demeden kardeşlerimizi katlediyor. Zalimlerin yenileceği, mazlumların zafere ulaşacağına olan inancımız tamdır. Bize düşen, bu katliamı durdurmak için insani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmek, doğru yerde durmaktır.

Yüce Rabbimden kurban bayramını; ruhlarımıza dirlik, kalplerimize huzur, bedenlerimize afiyet, hanelerimize bereket, mazlum ve masum coğrafyaların kurtuluş vesilesi kılmasını niyaz ediyorum.