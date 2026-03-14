CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Bayramda hava nasıl olacak? 2026 Ramazan Bayramı il il hava durumu tahmini

Milyonların heyecanla beklediği Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram haftasını da kapsayan 14-20 Mart 2026 tarihli hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, yurdun batı kesimlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken; iç ve doğu bölgelerde sağanak yağış ve yer yer kar yağışı geçişleri bayram ziyaretlerine eşlik edecek. Özellikle Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi ve İç Anadolu’daki zirai don riskine karşı uyarılar peş peşe geldi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için gün gün bayramda hava durumu rehberi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 14:29 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 10:54
Ramazan Bayramı tatili boyunca seyahat edecek veya bayram ziyaretlerinde bulunacak vatandaşlar için Meteoroloji'den kritik veriler geldi. MGM tarafından yayımlanan orta vadeli tahmin haritasına göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklense de yağışlı sistemler yurdu terk etmiyor. Bayramın ilk günlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 'kuvvetli yağış' ve 'toz taşınımı' uyarıları dikkat çekerken, batı illerinde ise puslu ama ılık bir hava tablosu öngörülüyor. Özellikle iç kesimlerdeki toz taşınımı ve doğudaki çığ riski, bayram yolculuğuna çıkacak sürücüler için görüş mesafesi ve yol güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Peki, bayramda yağmur yapacak mı? Hava nasıl olacak? İşte bayram için çıkan meteorolojik uyarılar...

ARİFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? (19 MART PERŞEMBE)

Bayram hazırlıklarının ve yolculukların zirveye ulaştığı Arife günü, Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul, İzmir, Bursa gibi Batı illerinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Ancak haritadaki yeşil alanların genişlemesiyle birlikte Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yer yer hafif sağanak geçişleri görülebilir. Yolculuğa çıkacaklar için Marmara ve Ege'de görüşü engelleyecek bir durum bulunmazken, İç Anadolu'da yer yer puslu bir sabah yaşanabilir.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA NASIL? (20 MART CUMA)

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde tablo biraz daha netleşiyor. MGM verilerine göre, bayram namazı ve ziyaretlerin yapılacağı 20 Mart Cuma günü yurdun batısında bahar havası yaşanırken, doğusunda kış etkilerini sürdürecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere batı ve iç bölgelerde parçalı bulutlu, güneşin yer yer yüzünü gösterdiği ılık bir bayram günü bekleniyor. Sıcaklıkların İstanbul'da 15-17°C, Ankara'da 14-16°C civarında olması öngörülüyor. Bayramın ilk günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Akdeniz genelinde az bulutlu ve açık, tam bir bayram havası hakim olacak; sıcaklıklar 20°C'nin üzerine çıkacak.

BAYRAMDA İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bayramın Arife günü ve ilk günleri, güneşin bulutlar arasından yüzünü gösterdiği, açık havada vakit geçirmeye uygun bir atmosferle başlayacak. Ancak deniz üzerinden gelen nem, sabah saatlerinde puslu bir havaya neden olabilir. Bayramın birinci günü, İstanbul'da tatilin en güneşli ve en sıcak günü olmaya aday. Sıcaklıklar 17 dereceye kadar tırmanırken, bayram ziyaretleri ve dışarıdaki etkinlikler için ideal bir ortam oluşacak. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde ise gökyüzündeki bulut yoğunluğu artmaya başlayacak.

Özellikle Boğaz hattı ve kuzey ilçelerde rüzgarın kuzeyden (poyraz) hafif sert esmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık, gölge alanlarda birkaç derece daha düşük olabilir. Bayramın son günü akşam saatlerinde Marmara genelinde artan bulutluluk, dönüş yoluna geçecek olanlar için yer yer hafif çiseleme şeklinde yağış ihtimalini de beraberinde getiriyor.

  • 20 Mart Bayram 1. Gün: Az Bulutlu ve Güneşli

  • 21 Mart Bayram 2. Gün: Parçalı Bulutlu

  • 22 Mart Bayram 3. Gün: Çok Bulutlu

METEOROLOJİ'DEN BAYRAM UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda bayram süresince dikkat edilmesi gereken üç ana unsur öne çıkıyor:

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bayram ziyaretleri için bu bölgeleri kullananların çok dikkatli olması gerekiyor.

Toz Taşınımı: Bayramın ilk günlerinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde Suriye üzerinden gelecek toz taşınımı görülebilir. Bu durum hava kalitesinde düşüşe ve görüş mesafesinde azalmaya neden olabilir.

Toz ve Rüzgar Hattı: 14-15 Mart tarihlerinde başlayan ve bayram haftasına sarkan toz taşınımı hattı, İç Anadolu'nun doğusundan Güneydoğu'ya doğru bir koridor oluşturuyor. Özellikle bayram yolculuklarında sürücülerin ani fırtına ve toz bulutlarına karşı tetikte olması tavsiye ediliyor.

F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor
''G.Saray kazanırsa dükkan kapanır"
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 15. gün: Hark Adası vuruldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray genç Tangocu'nun peşinde!
Sergen Yalçın o ismin biletini kesti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco-Brest maçı canlı yayın bilgisi! Monaco-Brest maçı canlı yayın bilgisi! 10:19
Angers-Nice maçı hangi kanalda? Angers-Nice maçı hangi kanalda? 10:09
Lorient-Lens maçı detayları! Lorient-Lens maçı detayları! 10:01
Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı bilgileri Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor maçı bilgileri 09:56
Real Madrid-Elche maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid-Elche maçı muhtemel 11'ler! 09:36
Papara Park'ta Karadeniz derbisi! Papara Park'ta Karadeniz derbisi! 09:35
Daha Eski
Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti! Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti! 09:30
G.Saray'da Can Armando gerçeği! G.Saray'da Can Armando gerçeği! 09:26
Real Oviedo-Valencia maçı ayrıntıları! Real Oviedo-Valencia maçı ayrıntıları! 09:23
Atletico Madrid-Getafe maç bilgileri! Atletico Madrid-Getafe maç bilgileri! 09:06
Galatasaray-Rams Başakşehir FK maçı bilgileri Galatasaray-Rams Başakşehir FK maçı bilgileri 08:59
''G.Saray kazanırsa dükkan kapanır" ''G.Saray kazanırsa dükkan kapanır" 08:57