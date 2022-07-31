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2021 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edildi, 2021 ne yılı oldu? | 2022 KPSS Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek

KPSS'ye giren milyonlarca aday 2021 yılının kime ithaf edildiğini ve 2021 yılının ne yılı ilan edildiğini araştırmaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans 2022 sınavına damgasını vuran sorulardan biri olan 2021 yılının UNESCO tarafından ne olarak ilan edildiğine dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:10 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:40
2021 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edildi, 2021 ne yılı oldu? | 2022 KPSS Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek

KPSS 2022 lisans soruları sosyal medyada gündeme gelmeye ve adaylar tarafından tartışılmaya devam ediyor. KPSS'ye giren adaylar ise 2021 yılının UNESCO tarafından ne yılı ilan edildiğini araştırıyor. İşte 2021 UNESCO yılına detaylar...

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UNESCO 2021'İ NE YILI İLAN ETTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelgeyle de 2021 yılı Yunus Emre Yılı olarak ilan edildi. Başkan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın imzasıyla 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin Genelge şu şekilde yayımlandı:

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda "Dünya Dili Türkçe" adıyla yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir. Düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonuyla yürütüleceği duyurulmuştur.

Türkçemizin medeniyet dili kimliğiyle bir kez daha dünyaya duyurulmasına vesile olacak "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" hayırlı olsun.

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