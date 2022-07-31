Haberler Haberler "İncinsen de incitme her ne ararsan kendinde ara" sözü kimin, hangi tasavvuf şairinin? | 2022 LİSANS KPSS

"İncinsen de incitme her ne ararsan kendinde ara" sözü kimin, hangi tasavvuf şairinin? | 2022 LİSANS KPSS

KPSS'ye giren milyonlarca aday, tamamlanan ilk oturumun ardından çıkan soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Sosyal medyada gündem olan "İncinsen de incitme. Her ne ararsan kendinde ara. Düşmanın bile insan olduğunu unutma" sözünün kime ait olduğu merak edilenler arasında yerini aldı. Adaylar, sözün kim tarafından söylendiğini araştırmaya devam ederken KPSS 2022 sorularına dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 13:58 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 14:00
"İncinsen de incitme her ne ararsan kendinde ara" sözü kimin, hangi tasavvuf şairinin? | 2022 LİSANS KPSS

KPSS'ye giren adaylar, sınavda çıkan soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Sosyal medyada gündeme gelen "İncinsen de incitme her ne ararsan kendinde ara" sözünün sahibi merak edilenler arasında yerini aldı. İşte KPSS 2022'ye damga vuran sorunun cevabı...

"İNCİNSEN DE İNCİTME HER NE ARARSAN KENDİNDE ARA" SÖZÜ KİMİN?

Hacı Bektaş Veli'nin "İncinsen de incitme", "Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen önce kendisi iyi olmalıdır", "Kendi nefsine ağır geleni başkasına uygulamayın" ifadeleri ile "Eline, diline, beline sahip ol", "Yolumuz ilim, irfan ve insanlık üzerine kurulmuştur" deyimlerinin yanında "Yetmiş iki milleti bir gör" gibi düşünceleri Hacı Bektaş Veli felsefesinin temel ilkelerini oluşturmaktadır.

Bu nedenle, "İncinsen de incitme. Her ne ararsan kendinde ara. Düşmanın bile insan olduğunu unutma" sözünün sahibi Hacı Bektaşi Veli olarak bilinmektedir.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Premier Lig'den Beşiktaş'a geliyor! Rıdvan'ın yerine bomba transfer...
Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın bir hafta önce boşandığı eşi Tolga Akış sevgili mi? Bomba iddia Edis'in kulisindeki o görüntüyle ortaya çıktı
F.Bahçe'ye yıldız forvetten kötü haber!
İtalyanlar Cabral transferini duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?
📄KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?
KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı’ya doğum günü sürprizi! Avcı’ya doğum günü sürprizi! 13:42
Razgatlıoğlu sıralama yarışında birinci oldu! Razgatlıoğlu sıralama yarışında birinci oldu! 13:37
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu! Dursun Özbek açıklamalarda bulundu! 13:32
Liverpool - Strasbourg maçı saat kaçta? Liverpool - Strasbourg maçı saat kaçta? 13:29
Serdar Aziz’den Bursaspor’a destek! Serdar Aziz’den Bursaspor’a destek! 13:25
F.Bahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları devam ediyor! F.Bahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları devam ediyor! 13:19
Daha Eski
Kanarya'nın golcüsüne sürpriz talip! Kanarya'nın golcüsüne sürpriz talip! 13:02
Napoli - Mallorca maçı saat kaçta? Napoli - Mallorca maçı saat kaçta? 12:48
Marsilya - Milan maçı saat kaçta? Marsilya - Milan maçı saat kaçta? 12:25
Filenin Efeleri finalde kaybetti! Filenin Efeleri finalde kaybetti! 12:16
Manchester United - Vallecano maçı saat kaçta? Manchester United - Vallecano maçı saat kaçta? 12:15
F.Bahçe'ye yıldız forvetten kötü haber! F.Bahçe'ye yıldız forvetten kötü haber! 12:04