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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Adana Demirspor maçı açıklaması! "Adli mercilere gerekli başvuru yapılmıştır"

Galatasaray'dan flaş Adana Demirspor maçı açıklaması! "Adli mercilere gerekli başvuru yapılmıştır"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u ağırladığı olaylı maçın ardından flaş bir açıklama yayınladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 16:09 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 16:29
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Galatasaray'dan flaş Adana Demirspor maçı açıklaması! "Adli mercilere gerekli başvuru yapılmıştır"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u ağırladığı olaylı maçın ardından flaş bir açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."

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