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Haberler Galatasaray Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında sahadan çekildi!

Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında sahadan çekildi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Konuk ekip, karşılaşmadan çekilme kararı aldı. | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 19:34 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 22:01
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Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında sahadan çekildi!

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig''in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, karşılaşmanın 30. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı.

PENALTIYA TEPKİ

Maçın 11. dakikasında Semih Güler'in ceza sahasında Dries Mertens'e müdahalesi sonrası Belçikalı oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Adana Demirsporlu futbolcular bu karara tepki gösterirken hakemin kararı değişmedi. Penaltı atışı için topun başına geçen Morata vuruşu gole çevirerek skoru 1-0'a getirdi.

TALİMAT SONRASI ÇEKİLME KARARI

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

Adana Demirspor'un içeri girmesinin ardından hakemler de soyunma odasına gitti.

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