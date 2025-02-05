Galatasaray'ın Michy Batshuayi transferinde şok detay! 17 saniye...

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi'nin Eintracht Frankfurt'a transferinde şaşırtan detay ortaya çıktı.

Batshuayi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray forması giyerek üç büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu olmuştu.