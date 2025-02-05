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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Michy Batshuayi transferinde şok detay! 17 saniye...

Galatasaray'ın Michy Batshuayi transferinde şok detay! 17 saniye...

Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a resmen transfer oldu. Transferin arkaplanında yaşanan "17 saniye" detayı ise duyanları hayrete düşürdü. İşte o haber... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 12:08
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'ın Michy Batshuayi transferinde şok detay! 17 saniye...

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi'nin Eintracht Frankfurt'a transferinde şaşırtan detay ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Michy Batshuayi transferinde şok detay! 17 saniye...

Batshuayi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray forması giyerek üç büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu olmuştu.

Galatasaray'ın Michy Batshuayi transferinde şok detay! 17 saniye...

Frankfurt'a 3 milyon euro + 500 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ile yolculanan yetenekli oyuncunun transferinin tam anlamıyla saniyerlerle gerçekleştiği açıklandı.

Galatasaray'ın Michy Batshuayi transferinde şok detay! 17 saniye...

Alman basınından Bild'e göre Frankfurt, 17 saniye daha geç açıklaması durumunda Batshuayi'yi renklerine bağlayamayacaktı.

Galatasaray'ın Michy Batshuayi transferinde şok detay! 17 saniye...

Belirtilene göre Bundesliga temsilcisi, belgeleri FIFA'nın Transfer Yönetim Sistemi'ne (TMS) tam 19:59:43'te yüklemeyi başardı.

Galatasaray'ın Michy Batshuayi transferinde şok detay! 17 saniye...

MORATA GELİNCE...

Galatasaray'ın 8 milyon Euro'luk bonservis talebini yüksek bulan Frankfurt yetkilileri süreci kapatmıştı. Alvaro Morata'nın transferinin ardından Batshuayi'yi elden çıkarmak için şartları değiştiren Galatasaray, saat 16:00 itibarıyla başlayan yoğun görüşmelerde Frankfurt ile anlaştı ve 4 saat içerisinde transfer gerçekleşti.

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