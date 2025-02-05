Galatasaray'ın Michy Batshuayi transferinde şok detay! 17 saniye...
Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a resmen transfer oldu. Transferin arkaplanında yaşanan "17 saniye" detayı ise duyanları hayrete düşürdü. İşte o haber... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Alman basınından Bild'e göre Frankfurt, 17 saniye daha geç açıklaması durumunda Batshuayi'yi renklerine bağlayamayacaktı.
Belirtilene göre Bundesliga temsilcisi, belgeleri FIFA'nın Transfer Yönetim Sistemi'ne (TMS) tam 19:59:43'te yüklemeyi başardı.
MORATA GELİNCE...
Galatasaray'ın 8 milyon Euro'luk bonservis talebini yüksek bulan Frankfurt yetkilileri süreci kapatmıştı. Alvaro Morata'nın transferinin ardından Batshuayi'yi elden çıkarmak için şartları değiştiren Galatasaray, saat 16:00 itibarıyla başlayan yoğun görüşmelerde Frankfurt ile anlaştı ve 4 saat içerisinde transfer gerçekleşti.
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