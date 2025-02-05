Galatasaray Lemina transferini açıkladı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Galatasaray, Lemina transferini resmen açıkladı.
Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/9I46l9HRYI— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 5, 2025
LEMINA İSTANBUL'A GELDİ
Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Mario Lemina İstanbul'a geldi.
İŞTE İLK SÖZLERİ
Mario Lemina: "Bu hikaye bitmedi demiştim. Burada yeniden bulunmaktan çok mutluyum. Taraftarımızı yeniden göreceğim için çok heyecanlıyım."