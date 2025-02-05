Galatasaray Lemina transferini açıkladı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Galatasaray, Lemina transferini resmen açıkladı.

LEMINA İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Mario Lemina İstanbul'a geldi.

İŞTE İLK SÖZLERİ

Mario Lemina: "Bu hikaye bitmedi demiştim. Burada yeniden bulunmaktan çok mutluyum. Taraftarımızı yeniden göreceğim için çok heyecanlıyım."