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Haberler Galatasaray Galatasaray Lemina transferini açıkladı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Galatasaray Lemina transferini açıkladı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Lemina transferini resmen açıkladı. Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 18:51
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Galatasaray Lemina transferini açıkladı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Galatasaray, Lemina transferini resmen açıkladı.

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LEMINA İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Mario Lemina İstanbul'a geldi.

İŞTE İLK SÖZLERİ

Mario Lemina: "Bu hikaye bitmedi demiştim. Burada yeniden bulunmaktan çok mutluyum. Taraftarımızı yeniden göreceğim için çok heyecanlıyım."

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