Mekanın sahibi geldi

Galatasaray'ın hızlı bir operasyonla renklerine katmayı başardığı Alvaro Morata, dün İstanbul'a rötarlı bir iniş yaptı. Hava muhalefeti nedeniyle önceki gün gelmesi planlanan İspanyol golcü, menajer Gardi ve Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun İtalya çıkarması ile parçalı formayı giymeye ikna oldu. Milan ile her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil ediyor. Ancak sözleşmede satın alma opsiyonu da yer alıyor.

ÇİFT FORVETE DÖNÜŞ

32 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'da coşkulu ve kalabalık bir taraftar grubu karşılarken, Morata burada ilk üçlüsünü çektirdi. Futbolcunun eşi Alice Campello da taraftarın coşkusu karşısında şaşkınlığını gizleyemezken buradan Florya'ya geçildi. Bir an önce takıma dahil edilecek olan İspanyol futbolcu, Osimhen'in ilerideki partneri olacak. Böylece İcardi'nin yokluğunda Okan Buruk yeniden çift forvete dönebilecek.

KALICI OLMAK İSTİYORUM

Sarı-kırmızılı takımın yeni golcüsü Alvaro Morata, ayağının tozuyla ilk açıklamasını yaptı. G.Saray'da kalıcı olmak istediğini belirten Morata, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Kalıcı olmak için çok çalışacağım. Osimhen'le iş birliği yaparak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

KUPA CANAVARI

Morata tam bir kupa canavarı. Milli takımda alt yaş kategorilerinde 2 kez gol krallığı yaşayan 32 yaşındaki futbolcu tam 22 kez de kupa sevinci yaşadı. İki kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı havalandıran Morata, İspanya ile geçen yaz EURO 2024'ü de kazanmıştı. İspanyol yıldız kupalarına parçalı forma altında devam etmek istiyor.

ASİSTİ ÇOK SEVİYOR

32 yaşındaki Morata, attığı goller kadar yaptığı asistlerle de dikkat çekiyor. Tam bir takım oyuncusu olan 32 yaşındaki dünya yıldızı, kariyerinde bugüne kadar 84 kez gol pası verdi. Ayağına hakim bir isim olan Alvaro Morata, topla gitmeye ve arkadaşlarını paslarıyla beslemeye önem veriyor.

GARDİ'NİN PAYI VAR

G.Saray'a getirdiği oyuncularla dikkat çeken Gardi, Morata'nın gelişinde de kritik bir rol oynadı.