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Haberler Galatasaray Galatasaray Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı

Galatasaray Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Mario Lemina’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu orta saha oyuncusu için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 01:06 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 01:17
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Galatasaray Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu orta saha oyuncusu için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro maaş verilecek. Daha önce de Galatasaray forması giyen Lemina, yeniden sarı-kırmızılı ekibe katılarak taraftarlarını heyecanlandırdı.

Tecrübeli futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından takıma katılması bekleniyor. Galatasaray, bu transferle orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İşte Galatasaray'ın açıklaması...

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