Galatasaray Mario Lemina'nın maliyetini açıkladı

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu orta saha oyuncusu için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro maaş verilecek. Daha önce de Galatasaray forması giyen Lemina, yeniden sarı-kırmızılı ekibe katılarak taraftarlarını heyecanlandırdı.
Tecrübeli futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından takıma katılması bekleniyor. Galatasaray, bu transferle orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
İşte Galatasaray'ın açıklaması...
Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1… pic.twitter.com/8wGmafXk11— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 5, 2025