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Haberler Futbol Mario Lemina KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? İşte Mario Lemina istatistikleri...

Mario Lemina KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? İşte Mario Lemina istatistikleri...

Futbol dünyasında güçlü fiziği, dinamizmi ve mücadeleci ruhuyla dikkat çeken Mario Lemina, kariyeri boyunca sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Futbola Fransa’da adım atan deneyimli orta saha oyuncusu, Avrupa’nın önemli liglerinde forma giyerek kendini kanıtladı. Türkiye’de de bir dönem top koşturan Lemina, özellikle Süper Lig’de iz bırakan isimlerden biri haline geldi. Türk futbolseverlerin sevdiği isimler arasında yerini almayı başaran Lemina hakkında arama motorlarına soru sorulmaya devam ediliyor. Peki, Mario Lemina kimdir? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, değeri ne kadar? İşte Mario Lemina istatistikleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 13:33 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 13:40
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Mario Lemina KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? İşte Mario Lemina istatistikleri...

Fransa'da başlayan kariyeri ile kısa süre içerisinde adından söz ettirmeyi başaran Mario Lemina, güçlü fiziği, dinamizmi ve mücadeleci ruhuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Lemina'nın Süper Lig geçmişi da bulunuyor.Türk futbolseverlerin beğenisini kazanan deneyimli oyuncu, arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Mario Lemina kimdir? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, değeri ne kadar? İşte Mario Lemina istatistikleri...

MARIO LEMINA KİMDİR?

Mario René Junior Lemina 1 Eylül 1993 yılında Gabon'un Librevil bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Fransa'da başlayan deneyimli futbolcu, 7 yaşında ES Nanterre forması giymeye başladı. Kısa süre içerisinde adından söz ettirmeyi başaran Lemina, Avrupa'nın önemli takımlarında top koşturdu.

MARIO LEMINA POZİSYONU NE?

Gençlik yıllarında orta saha olarak futbol hayatına başlayan Mario Lemina, Wolverhampton'a gelmesinin ardından stoper bölgesinde de forma giymiştir. Güçlü fiziği ile rakipleri yıpratmayı başaran Gabonlu oyuncu, ağırlıklı olarak ön libero mevkisinde oynamaktadır.

MARIO LEMINA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

7 yaşında Fransa'nın yerel takımı olan ES Nanterre ile futbol kariyerine başlayan Mario Lemina, Rueil-Malmaison ve Colombes'da spor eğitimleri aldı. 15 yaşında Lorient'in altyapında forma giymeye başlayan Gabonlu futbolcu, 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi. Peki, Mario Lemina hangi takımlarda oynadı?

-Lorient

-Marsilya

-Juventus

-Southampton

-Galatasaray

-Fulham

-Nice

-Wolverhampton

MARIO LEMINA İSTATİSTİKLERİ

Ön libero ve merkez orta sahada gösterdiği performans ile önemli takımlarda forma giymeyi başaran Mario Lemina kariyeri boyunca 355 maça çıktı. Fizik ve dinamizmi ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Mario Lemina, bu karşılaşmalarda 18 gol kaydederken, 9 defa da asist yaptı.

MARIO LEMINA'NIN DEĞERİ NE KADAR?

Transfermartk verilerine göre, Juventus, Galatasaray ve Marsilya gibi takımlarda forma giyen Mario Lemina'nın değeri 9 milyon euro.

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