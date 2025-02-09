Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi! Icardi'den 'dejavu' paylaşımı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ancak mücadele, konuk ekibin 34. dakikada sahadan çekilmesi nedeniyle tatil edildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sakatlığı sebebiyle ülkesi Arjantin'de bulunan Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin 7 Nisan 2024'te oynanan Süper Kupa maçında sahadan çekilmesine atıfta bulundu. Galatasaray'ın resmi hesabının 7 Nisan 2024'te yaptığı, "Icardi'nin golünün ardından Fenerbahçe sahadan çekildi" ifadesini içeren paylaşımı alıntılayan yıldız golcü, üzerine sadece "dejavu" yazarak dikkat çekti.

Icardi'nin bu paylaşımı, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesini Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde sahadan çekilmesine benzettiği şeklinde yorumlandı. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İşte Icardi'nin o paylaşımı...