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Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Deplasman ekibinin 30. dakikada sahadan çekilmesinin ardından müsabaka tatil edildi. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 20:27 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 20:35
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Konuk ekip, 30. dakikada sahadan çekilince maç tatil edildi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

"BEKLEYENLER VARMIŞ, HEMEN TWEET ATTILAR!"

"Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum... Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakındı. Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum."

"YAŞANANLARIN MASUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Oyuncular oynanmak istiyordu, 'Ne oldu?' dediler. Belki farklı kazanacaktık, belki Adana Demirspor puan alacaktı. Çok genç oyuncuları var burada oynuyorlardı, bir anda birisi arıyor ve takımı sahadan çekiyor. Çok masum olduğunu düşünmüyorum yaşananların. TFF kararını verecek tabii. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var. Saygı duyuyorum ama üzüntülüyüm. Adana Demirspor çok önemli bir camia, bunu bilmek lazım. Onlar için de ayrıca üzüldüm."

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