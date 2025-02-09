Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Adana Demirspor'u konuk ettiği ve 12. dakikada sarı kırmızılı ekip lehine verilen tartışmalı penaltı sonrası konuk takım oyuncularının sahayı terk ettiği mücadele dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Karşılaşma ile ilgili skandal, kaos gibi ifadeler kullanıldı. İşte dış başında atılan manşetler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 00:31
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Adana Demirspor'un Galatasaray lehine verilen tartışmalı penaltı kararını protesto ederek sahadan çekilmesi sonrası Jose Mourinho'dan imalı paylaşım geldi. Mou, Mertens'in penaltı pozisyonunun görselini paylaştı. (Goal)
Morata, Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk golünü unutamayacak! Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor hakemin kararını adaletsiz addederek sahadan çekildi. (Marca)
Adana Demirspor, 1-0 geriye düşmelerine neden olan tartışmalı penaltı kararı sonrası hakemi protesto ederek sahadan çekildi. (ESPN)
Morata yeni takımıyla ligde ilk golünü attı, Galatasaray'ın rakibi tartışmalı penaltı kararı sonrası sahadan ayrıldı. (The Sun)
Galatasaray ile Adana Demirspora arasında yaşanan fiyasko sonrası Türk futbolunda ortalık yıkılıyor. Ülkedeki bütün büyük kulüpler son birkaç yıldız birbirlerini suçlayan açıklamalar yaptığı ülkede bu gelişme ciddi sonuçlar doğurabilir. (Foot Mercato)
Morata'nın golü ve büyük skandal! Galatasaray'a verilen tartışmalı penaltının ardından kararı protesto eden Adana Demirspor 32. dakikada sahadan çekildi. (AS)
Türkiye'de skandal! Tartışmalı penaltı kararı sonrası Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor sahadan çekilme kararı aldı. (Mundo Deportivo)
Adana Demirspor, Galatasaray lehine verilen tartışmalı penaltıyı protesto ederek sahadan ayrıldı. Kulüp daha sonra kararın Galatasaray'a değil hakeme tepki olduğunu açıkladı. (Legit.ng)
Türkiye'de inanılmaz anlar... Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası Adana Demirspor sahayı terk etti. (La Gazzetta Dello Sport)
Galatasaray lehine verilen tartışmalı penaltı kararını protesto eden Adana Demirspor maçı bıraktı. (BBC Sport)
Milan'dan Galatasaray'a kiralık giden Alvaro Morata, Adana Demirspor'un maçı terk etmesi sonrası şaştı kaldı. (Football Italia)
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