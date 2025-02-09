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Haberler Galatasaray Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Adana Demirspor'u konuk ettiği ve 12. dakikada sarı kırmızılı ekip lehine verilen tartışmalı penaltı sonrası konuk takım oyuncularının sahayı terk ettiği mücadele dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Karşılaşma ile ilgili skandal, kaos gibi ifadeler kullanıldı. İşte dış başında atılan manşetler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 00:31
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Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Türkiye'de kaos! Alvaro Morata'nın Galatasaray adına gol attığı maçta penaltı kararını protesto eden rakip oyuncular sahayı terk etti. (Daily Mail)

Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Galatasaray lehine verilen tartışmalı penaltının ardından Adana Demirspor hakem Oğuzhan Çakır'ın rakibi kollayan bir karar verdiği protestosuyla sahadan çekildi. (Record)

Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Türk liginde şok! Osimhen'li Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor maçı terk etti. (PM News)

Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Adana Demirspor'un Galatasaray lehine verilen tartışmalı penaltı kararını protesto ederek sahadan çekilmesi sonrası Jose Mourinho'dan imalı paylaşım geldi. Mou, Mertens'in penaltı pozisyonunun görselini paylaştı. (Goal)

Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Morata, Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk golünü unutamayacak! Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor hakemin kararını adaletsiz addederek sahadan çekildi. (Marca)

Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Adana Demirspor, 1-0 geriye düşmelerine neden olan tartışmalı penaltı kararı sonrası hakemi protesto ederek sahadan çekildi. (ESPN)

Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Morata yeni takımıyla ligde ilk golünü attı, Galatasaray'ın rakibi tartışmalı penaltı kararı sonrası sahadan ayrıldı. (The Sun)

Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Galatasaray ile Adana Demirspora arasında yaşanan fiyasko sonrası Türk futbolunda ortalık yıkılıyor. Ülkedeki bütün büyük kulüpler son birkaç yıldız birbirlerini suçlayan açıklamalar yaptığı ülkede bu gelişme ciddi sonuçlar doğurabilir. (Foot Mercato)

Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Morata'nın golü ve büyük skandal! Galatasaray'a verilen tartışmalı penaltının ardından kararı protesto eden Adana Demirspor 32. dakikada sahadan çekildi. (AS)

Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Türkiye'de skandal! Tartışmalı penaltı kararı sonrası Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor sahadan çekilme kararı aldı. (Mundo Deportivo)

Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Adana Demirspor, Galatasaray lehine verilen tartışmalı penaltıyı protesto ederek sahadan ayrıldı. Kulüp daha sonra kararın Galatasaray'a değil hakeme tepki olduğunu açıkladı. (Legit.ng)

Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...

Türkiye'de inanılmaz anlar... Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası Adana Demirspor sahayı terk etti. (La Gazzetta Dello Sport)

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