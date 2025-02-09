Levent Tüzemen'den flaş sözler: Galatasaray'a operasyon yapıldı!

Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu olan Adana Demirspor, 11. dakikada sarı kırmızılı ekip lehine verilen penaltıya tepki göstermiş, 30. dakikada da sahadan çekilme kararı almıştı.

Bu kararı yorumlayan Levent Tüzemen, A Spor'da yayınlanan 90+1 programında "Bu maçta çekilmenin anlamı başka, bu Galatasaray'a yapılmış bir operasyondur!" ifadelerini kullandı.

İşte Levent Tüzemen'in o sözleri...