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Haberler Galatasaray Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde AC Milan'dan kiralık olarak renklerine bağladığı yıldız santrfor Alvaro Morata, en fazla bonservis ödenen futbolcular arasında yer alıyor. İşte dünyanın en çok bonservis ödenen futbolcuları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 13:58
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Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

Galatasaray, devre arasında AC Milan'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

32 yaşındaki santrfor ile ilgili 208 milyon euroluk ayrıntı ise sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

Morata, dünyanın en fazla bonservis ödenen futbolcuları arasında yer alıyor. İşte en çok bonservis ödenen futbolcular ve Morata'nın geride bıraktığı isimler...

Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

Kylian Mbappe: 180 milyon euro

Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

Philippe Coutinho: 180.3 milyon euro

Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

Antoine Griezmann: 182 milyon euro

Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

Joao Felix: 195.7 milyon euro

Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

Matthijs de Ligt: 197.5 milyon euro

Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

Alvaro Morata: 208 milyon euro

Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

Ousmane Dembele: 220 milyon euro

Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

Cristiano Ronaldo: 247 milyon euro

Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...

Romelu Lukaku: 369.22 milyon euro

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