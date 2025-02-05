Galatasaray'da dikkat çeken Alvaro Morata ayrıntısı! 208 milyon euro...
Galatasaray'ın ara transfer döneminde AC Milan'dan kiralık olarak renklerine bağladığı yıldız santrfor Alvaro Morata, en fazla bonservis ödenen futbolcular arasında yer alıyor. İşte dünyanın en çok bonservis ödenen futbolcuları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Kylian Mbappe: 180 milyon euro
Philippe Coutinho: 180.3 milyon euro
Antoine Griezmann: 182 milyon euro
Joao Felix: 195.7 milyon euro
Matthijs de Ligt: 197.5 milyon euro
Alvaro Morata: 208 milyon euro
Ousmane Dembele: 220 milyon euro
Cristiano Ronaldo: 247 milyon euro
Romelu Lukaku: 369.22 milyon euro
Neymar: 400 milyon euro
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