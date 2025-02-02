  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray yeni transferi Alvaro Morata'yı KAP'a bildirdi!

Galatasaray yeni transferi Alvaro Morata'yı KAP'a bildirdi!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Alvaro Morata ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 11:05 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 11:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray yeni transferi Alvaro Morata'yı KAP'a bildirdi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar son olarak Alvaro Morata'yı resmen açıkladı.

İŞTE CİMBOM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

F.Bahçe ve G.Saray'ın turu geçme ihtimalini açıkladılar!
Kardelenler - Dizi
DİĞER
Son dakika haber: Allan Saint-Maximin transferinde detaylar belli oldu! Fenerbahçe'den ayrılıyor...
CHP'den "foto" oyun! Mansur Yavaş'ı Çağlayan'a zorla getirdiler | "Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı" tiyatrosu
Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor
F.Bahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 11:32
Musrati'nin yeni takımı belli oldu! Musrati'nin yeni takımı belli oldu! 11:30
Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? 11:19
Roma - Napoli maçı ne zaman? Roma - Napoli maçı ne zaman? 11:11
Milan - Inter maçı ne zaman? Milan - Inter maçı ne zaman? 11:09
Fiorentina - Genoa maçı ne zaman? Fiorentina - Genoa maçı ne zaman? 11:06
Daha Eski
Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? 11:05
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! 11:05
F.Bahçe ve G.Saray'ın turu geçme ihtimalini açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray'ın turu geçme ihtimalini açıkladılar! 11:00
Fener'den çifte transfer! Maximin yerine gelecek Fener'den çifte transfer! Maximin yerine gelecek 10:51
F.Bahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor! 10:39
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? 10:28