Galatasaray yeni transferi Alvaro Morata'yı KAP'a bildirdi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak Alvaro Morata'yı resmen açıkladı.
İŞTE CİMBOM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/KWKz5qaMER— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025