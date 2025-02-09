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Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Adana Demirspor maçının yarıda kalmasına flaş yorum: Kral Çıplak!

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Adana Demirspor maçının yarıda kalmasına flaş yorum: Kral Çıplak!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk ekibin karşılaşmanın 30. dakikasında çekilme kararı almasının ardından yarıda kaldı. Ahmet Çakar, maçın ardından resmi sosyal medya hesabından flaş bir yorumda bulundu. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 20:18 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 20:38
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Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Adana Demirspor maçının yarıda kalmasına flaş yorum: Kral Çıplak!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk ekibin karşılaşmanın 30. dakikasında çekilme kararı almasının ardından yarıda kaldı. Ahmet Çakar, maçın ardından resmi sosyal medya hesabından flaş bir yorumda bulundu. Çakar, paylaşımında "Adana Demirspor başkanı sevgili Murat Sancak'ı kutluyorum artık kral çıplak dedi bu geceki penaltı hırsızlığından sonra Türkiye ligi bitmiştir" ifadelerini kullandı.

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