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Galatasaray'da Adrien Rabiot hareketliliği!

Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına sayılı vakit kala arka arkaya görüşmelerini mutlu sona bağladı. Önce İsmail Jakobs'u taraftarlarına duyuran sarı kırmızılı yönetim, ardından rekor bir transferde sonuca ulaştı ve dünyaca ünlü yıldız oyuncu Victor Osimhen'i renklerine bağladı. Şimdi ise Cimbom'da rota Adrien Rabiot'a döndü. İşte oyuncunun transferi ile ilgili yaşanan gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'da Adrien Rabiot hareketliliği!

Galatasaray'da İsmail Jakobs ve Victor Osimhen transferleri sonrası gözler Adrien Rabiot'a çevrildi.

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Galatasaray'da Adrien Rabiot hareketliliği!

Temmuz ayında serbest kalan oyuncuya Avrupa ekipleri dışında Süper Lig devlerinin de yoğun ilgisi olduğu biliniyor.

Galatasaray'da Adrien Rabiot hareketliliği!

Takvim'in haberine göre Hırvat oyuncu için Galatasaray'da ise tam anlamıyla "seferberlik" ilan edilmiş durumda.

Galatasaray'da Adrien Rabiot hareketliliği!

Körfez ekiplerinin teklifini reddeden oyuncunun İtalya'da kalma fikrine de sıcak kalmadığı belirtilmişti.

Galatasaray'da Adrien Rabiot hareketliliği!

Sarı kırmızılı ekibin oyuncuyu transferinde somut gelişmeler yaşanabileceği iddialar arasında.

Galatasaray'da Adrien Rabiot hareketliliği!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrolarını bu gece sonuna kadar bildirmek zorunda ve bu yüzden bütün imkanlarını oyuncu için seferber ediyor.

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