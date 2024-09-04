Galatasaray'da Adrien Rabiot hareketliliği!
Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına sayılı vakit kala arka arkaya görüşmelerini mutlu sona bağladı. Önce İsmail Jakobs'u taraftarlarına duyuran sarı kırmızılı yönetim, ardından rekor bir transferde sonuca ulaştı ve dünyaca ünlü yıldız oyuncu Victor Osimhen'i renklerine bağladı. Şimdi ise Cimbom'da rota Adrien Rabiot'a döndü. İşte oyuncunun transferi ile ilgili yaşanan gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
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Körfez ekiplerinin teklifini reddeden oyuncunun İtalya'da kalma fikrine de sıcak kalmadığı belirtilmişti.
Sarı kırmızılı ekibin oyuncuyu transferinde somut gelişmeler yaşanabileceği iddialar arasında.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrolarını bu gece sonuna kadar bildirmek zorunda ve bu yüzden bütün imkanlarını oyuncu için seferber ediyor.
Cimbom'un oyuncunun menajeri ile son ana kadar temaslarını sürdüreceği de açıklanan bilgiler arasında.
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