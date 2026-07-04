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Haberler Dünya Kupası Trabzonspor'un yeni yıldızından Arjantin ağlarına füze!

Trabzonspor'un yeni yıldızından Arjantin ağlarına füze!

Trabzonspor'un Benfica'dan kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral, FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin'e karşı inanılmaz bir gol kaydetti.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 09:03
Trabzonspor'un yeni yıldızından Arjantin ağlarına füze!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi Arjantin, uzatmalar sonucunda 3-2 kazanarak adını turnuvada son 16'ya yazdırdı.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Yeşil Burun Adaları'nın kaydettiği 2. gol oldu. Trabzonspor'un Benfica'dan kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral, 103. dakikada Yeşil Burun Adaları adına muhteşem bir gole imza atarak takımını 2-2'lik beraberliğe taşısa da mağlubiyete ve turnuvadan elenmeye engel olamadı.

TRABZONSPOR'DAN TEBRİK MESAJI

Golün ardından Trabzonspor resmi hesabı, Cabral'ın golünü paylaştı ve Yeşil Burun Adaları'nı Arjantin karşısında gösterdiği performanstan ötürü tebrik etti.

İŞTE O GOL

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