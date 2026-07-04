Trabzonspor'un yeni yıldızından Arjantin ağlarına füze!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi Arjantin, uzatmalar sonucunda 3-2 kazanarak adını turnuvada son 16'ya yazdırdı.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Yeşil Burun Adaları'nın kaydettiği 2. gol oldu. Trabzonspor'un Benfica'dan kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral, 103. dakikada Yeşil Burun Adaları adına muhteşem bir gole imza atarak takımını 2-2'lik beraberliğe taşısa da mağlubiyete ve turnuvadan elenmeye engel olamadı.

TRABZONSPOR'DAN TEBRİK MESAJI

Golün ardından Trabzonspor resmi hesabı, Cabral'ın golünü paylaştı ve Yeşil Burun Adaları'nı Arjantin karşısında gösterdiği performanstan ötürü tebrik etti.

2026 FIFA Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları, Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Arjantin karşısında muhteşem bir gole imza atan Sidny Lopes Cabral ile ülkesini başarıyla temsil eden futbolcumuz Wagner Pina'yı, 2026 Dünya Kupası boyunca… https://t.co/YofXrr2YgM July 4, 2026

İŞTE O GOL

⚽ Aman Aman Aman! Lopes Cabral'dan inanılmaz bir gol! Golü attı eşine koştu! Maçta beraberlik var!! pic.twitter.com/gRrfPadPzn — TRT Spor (@trtspor) July 4, 2026