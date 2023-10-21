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GALATASARAY BEŞİKTAŞ CANLI | Galatasaray - Beşiktaş maç kadrosu

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Galatasaray Beşiktaş maçı VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş'ı konuk edecek ve müsabakada deplasman tribününde de taraftarlar yer alacak. Galatasaray Beşiktaş maçı bilet fiyatları da açıklandı ve en ucuz derbi bileti 700 TL olarak belirlendi. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?, Galatasaray maç kadrosu ve Beşiktaş maç kadrosunda hangi oyuncular var? Tüm merak edilenler haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 14:44 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 15:10
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GALATASARAY BEŞİKTAŞ CANLI | Galatasaray - Beşiktaş maç kadrosu

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Trendyol Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ile devam ediyor. 9. hafta müsabakası Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Icardi, Zaha, Mertens, Tete, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlere sahip Galatasaray, Aboubakar, Gedson Fernansdes, Cenk Tosun, Ghezzal, Rashica gibi isimleri kadrosunda barındıran Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Torreira, Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Gedson, Tayfur Bingöl, Rashica, Ghezzal, Aboubakar

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, RAMS Park'ta bugüne kadar Beşiktaş ile 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 21 gole Kartal, 10 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:

26.02.2012 ⏩ Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

06.05.2012 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

27.01.2013 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

22.02.2014 ⏩ Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

24.05.2015 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

08.05.2016 ⏩ Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

27.02.2017 ⏩ Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

29.04.2018 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

05.05.2019 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

15.03.2020 ⏩ Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

08.05.2021 ⏩ Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

14.03.2022 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

05.11.2022 ⏩ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

GALATASARAY'DA ICARDI BEŞİKTAŞ'TA ABOUBAKAR ÖN PLANA ÇIKIYOR

Galatasaray ve Beşiktaş'ta takımı adeta golcüleri sırtlıyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon büyük etki bırakan ve bonservisi alındıktan sonra da gollerine devam eden Icardi, bu sezon 8 maçta 8 gol 1 asist ile oynuyor.

Ayrıca Icardi'nin Avrupa Kupaları dahil bu sezon 14 maçta 12 gol 2 asisti bulunuyor. Aynı şekilde Beşiktaş'ta da Aboubakar rüzgarı esiyor. Aboubakar geçtiğimiz sezonki üstün performansını sürdürmeye devam ediyor ve Beşiktaş'ın gol yükünü çekiyor. Aboubakar bu sezon 8 maçta 4 gol 1 asist ile 5 gole ditekt etki etmeyi başardı. Avrupa'da oynanan maçlar dahil bu sezon 16 maçta 11 gol 3 asist ile 14 gole katkı sağladı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Kritik derbide Beşiktaş taraftarlarının da tribünde yer alacağı öğrenilirken biletler de satışa çıktı. Satışa sunulan en uygun bilet fiyatı 700 lira olarka açıklandı.

👉GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET AL

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide Halil Umut Meler görev alacak.

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