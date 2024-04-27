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Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray'da Zaha krizi yaşanıyor. Hafif sakatlığı sebebiyle Adana'ya götürülmeyen yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 10:30
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Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yenerek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı.

Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

Sarı-kırmızılı ekip, ligde 90 puanla Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdiği 34. haftanın açılış maçında Adana temsilcisine konuk oldu. Baştan sona iki takımın da birçok pozisyona girdiği müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk 45 dakikada iki takımın kalecileri yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı.

Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

İkinci yarıda açılan Galatasaray, 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

"Cimbom" bu skorla Süper Lig'deki 30. galibiyetini elde etti. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 93'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 7'ye yükseltti.

Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

Öte yandan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

Sarı kırmızılıların sezon başı transferlerinden Wilfried Zaha, takıma geldiğinden bu yana büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

Sık sık maaşıyla gündeme gelen 31 yaşındaki futbolcunun üzeri çizildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

WILFRIED ZAHA GALATASARAY'A VEDA EDİYOR!

Sezon başından bu yana bir türlü istenen performansı gösteremeyen ve teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Wilfried Zaha, Pendikspor maçında kulübeden çıkamadı.

Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

Tecrübeli isim sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor deplasmanına da götürülmedi. Galatasaray yönetimi, oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle sezon sonunda Wilfried Zaha'yı gönderme kararı aldı.

Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

KRİTİK GÖRÜŞME PAZARTESİ!

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, pazartesi günü yıldız futbolcuyla birebir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

Bu görüşmenin ardından Wilfried Zaha için nihai karar verilecek.

Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

Bu sezon Süper Lig'de 27 maç oynayan Zaha, 9 gol ve 3 asist üretmişti.

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