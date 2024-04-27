Galatasaray'da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek
Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray'da Zaha krizi yaşanıyor. Hafif sakatlığı sebebiyle Adana'ya götürülmeyen yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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"Cimbom" bu skorla Süper Lig'deki 30. galibiyetini elde etti. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 93'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 7'ye yükseltti.
Öte yandan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılıların sezon başı transferlerinden Wilfried Zaha, takıma geldiğinden bu yana büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Sık sık maaşıyla gündeme gelen 31 yaşındaki futbolcunun üzeri çizildi. İşte detaylar...
WILFRIED ZAHA GALATASARAY'A VEDA EDİYOR!
Sezon başından bu yana bir türlü istenen performansı gösteremeyen ve teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Wilfried Zaha, Pendikspor maçında kulübeden çıkamadı.
Tecrübeli isim sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor deplasmanına da götürülmedi. Galatasaray yönetimi, oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle sezon sonunda Wilfried Zaha'yı gönderme kararı aldı.
KRİTİK GÖRÜŞME PAZARTESİ!
Akşam'ın haberine göre, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, pazartesi günü yıldız futbolcuyla birebir görüşme gerçekleştirecek.
Bu görüşmenin ardından Wilfried Zaha için nihai karar verilecek.
Bu sezon Süper Lig'de 27 maç oynayan Zaha, 9 gol ve 3 asist üretmişti.
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