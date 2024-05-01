GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı

İlk sezonunda 88 puanla şampiyonluğa ulaşan başarılı teknik adam, Süper Lig'de kırılmadık rekor bırakmadı. Geçen sezondan itibaren, Galatasaray tarihinde üst üste galibiyet, en yüksek puan, iç sahada en uzun seri gibi rekorlarının sahibi oldu.