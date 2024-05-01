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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı

Son dakika Galatasaray haberleri: Üst üste ikinci şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, 17 milyon TL maaş alan tecrübeli çalıştırıcının maaşına dev bir zam yapmaya hazırlanıyor. İşte Buruk'un yeni maaşı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı

İLK YIL 17 MİLYON TL KAZANDI

Başarılı teknik adamın yeni sözleşmesindeki kazancı da merak konusu oldu. Buruk 2023'te imza attığı Galatasaray'da ilk sezon 17 milyon TL kazanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı

Ardından şampiyonluk sonrası revize edildiği öğrenilen kontratındaki kazancı 30 milyon TL'yi bulan 50 yaşındaki hoca, yeni kontratında gelirini ikiye katlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı

Üst üste ikinci şampiyonluğuna ilerleyen Buruk'un yıllığı 60 milyon TL'den iki senelik anlaşmayı imzalaması bekleniyor. l Savaş ÇORLU

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı

ÖZBEK'LE UYUMLU ÇALIŞIYOR

Okan Buruk'la son derece iyi bir iki yıl geçiren Başkan Özbek, yeni görev süresinde de tecrübeli hocayla devam etmeyi çok istiyor. Özbek, gelecek yıl gidecek ve gelmesi muhtemel isimleri Buruk'la ortak hareket ederek belirliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı

TARİHİ BAŞTAN YAZDI

İki sezondur sarı- kırmızılı takımı çalıştıran Okan Buruk, Galatasaray kariyerinde inanılması rakamlara imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı

İlk sezonunda 88 puanla şampiyonluğa ulaşan başarılı teknik adam, Süper Lig'de kırılmadık rekor bırakmadı. Geçen sezondan itibaren, Galatasaray tarihinde üst üste galibiyet, en yüksek puan, iç sahada en uzun seri gibi rekorlarının sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı

Süper Lig'de yenilgiyi unutan Okan Buruk, iki sezonda 70 maça çıktı. 58'ini kazanırken; 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. İşte Okan Buruk'un muhteşem performansı:

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı

LİGDE DAHA UZUN SERİ YOK

Geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasında 14 maçı (biri hükmen) kazanan Okan Buruk, rekora imza atmıştı. Başarılı teknik adam bu yıl ise kendini solladı. G.Saray'la Süper Lig'de son 15 maçını kazanan 50 yaşındaki çalıştırıcı, yeni rekorun sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı

EVİNDE 20 MAÇI KAZANDI

Okan Buruk, iç sahadaki en uzun galibiyet serisi rekorunu da Mircea Lucescu'nun elinden aldı. Rams Park'ta üst üste 20 maçtır kazanan tecrübeli hoca, inanılmazı başardı. Buruk yönetimindeki G.Saray iç sahada en son geçen yıl Karagümrük'e takıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı

PUAN REKORUNUN SAHİBİ

Geçen yıl 88 puan ile şampiyonluğa alan Okan Buruk, bu yıl ise şimdiden 93'e ulaştı. G.Saray tarihinin en yüksek puanına sahip olan 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin 1988-89'daki rekoruna ise ortak oldu. Sivasspor'u yenerse onu da geçecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı

EN FAZLA KUPA BURUK'TA

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim oldu. Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı. Bu sezon ise 3. şampiyonluğa yaklaştı.

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