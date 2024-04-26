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Galatasaray'da Muslera'dan yeni rekor!

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon ligde 17. kez kalesini gole kapadı ve sarı-kırmızılılarda kendisine ait bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geliştirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 22:29
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Galatasaray'da Muslera'dan yeni rekor!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon ligde 17. kez kalesini gole kapadı ve sarı-kırmızılılarda kendisine ait bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geliştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti ve bu sezon 18. kez kalesini gole kapadı.

Karşılaşmada yaptığı başarılı kurtarışlar yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig'de 17. kez kalesinde gol görmezken, kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu da geliştirdi.

Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de normal sezonda 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatmıştı.

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