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Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, kritik karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 10:31
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Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Pendikspor kozlarını paylaştı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (p) kaydetti.

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

Pendikspor'un tek golüyse Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

Galatasaray bu sonuçla puanını 90'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

Bu sezonki 17. yenilgisini alan Pendikspor ise 30 puanda kaldı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

Usta yazar Ahmet Çakar, Galatasaray - Pendikspor maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - HAKEMİ BEĞENDİM

Galatasaray, Pendik'i rahat yendi. Son vuruşlarda biraz dikkatli olsalardı maç 6-7 olurdu.

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

Tuhafıma giden şu; nerede o Fenerbahçe karşısında ısıran, sürekli faul yapan, oyunu soğutan, vakit geçirmek için taktik varyasyonlara başvuran Pendik, nerede dün geceki Pendik.

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

Oyunu çirkinleştirmediler, beyefendi gibi oynadılar, neredeyse faul bile yapmadılar. Ne diyelim; Fenerbahçe maçında aşırı konsantre olmuşlardı ama dün gece konsantre olmadılar ya da olamadılar.

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

İlk yarım saate bakıyoruz, Galatasaray dominant ancak pozisyonu yok. Derken sahneye kalite farkı çıktı. Soldan Kerem Demirbay getirdi, Mertens ki ancak onun gibi oyuncuların yapabileceği şekilde geriye çıkardı ve Icardi de belki de Türkiye'deki ceza alanı dışından ilk golünü attı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

Vuruş kalitesi mükemmel. Başka oyuncu ayak üstü vurur, Icardi ayak içiyle penaltı atar gibi bıraktı. Hemen ardından da bir kornerde Abdülkerim bomboş yükseldi, kafayla maçı bitirdi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

İkinci yarı Galatasaray farka koşabilirdi. Neler kaçtı neler… Aslında dün gece pekala Galatasaray'ın averajını düzeltebileceği bir gece olabilirdi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

Barış Alper her hafta üstüne koyarak ilerliyor. Çok kuvvetli, acımasız. Bazen düşündüklerini yapamıyor ama bu ivmeyle giderse müthiş bir futbolcu olacak.

Ahmet Çakar Galatasaray - Pendikspor maçını değerlendirdi

Hakem Direnç Tonusluoğlu'nu çok beğendim. Pendikspor'un attığı gole Galatasaray itiraz etti ama gol kararı kesinlikle doğru. Kerem'in kaçırdığı penaltıyı tekrar ettirmesi de doğru. Çünkü kaleci penaltıyı kurtarmadan evvel, topu uzaklaştıran Pendiksporlu oyuncu vuruştan önce ceza sahasına girmişti.

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