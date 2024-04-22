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GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Barış Alper Yılmaz'ın performansını değerlendirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 10:31
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GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler!

Sarı kırmızılılar Icardi, Mertens, Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler!

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşılaşmayı değerlendirdi...

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler!

ÖMER ÜRÜNDÜL - OFANSİF YÜKÜ TAŞIYOR

Galatasaray evinde farklı kazanıp yoluna devam etti. İlk 35 dakikada Galatasaray çok dağınıktı. Oyunun kontrolünü hiç ellerine alamadılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler!

Pendikspor geriden iyi çıkıyor, Galatasaray kalesini tehdit ediyordu. Buna karşılık Galatasaray ise Barış Alper'in üstün fizik kalitesiyle yaptığı icraatlarla hücumda görünüyordu. Ama tabi ki futbolda kalite çok önemli.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler!

Kritik bir Pendik atağında Thiam iki arkadaşının opsiyonu varken ve pozisyon oluşacakken topu kaptırdı. Dönen topta da Mertens'in akıllı pasıyla, İcardi klas bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 5 dakika sonra da duran toptan fark ikiye çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler!

İkinci yarıda Pendik, bütün riskleri alarak tamamen açıldı. Orta sahayı rahat geçip karşı kaleyi tehdit ediyorlardı. Ama kadro kapasitesinin yetersizliğinden sonuca gidemedikleri gibi Galatasaray'ın her atağı pozisyona dönüşüyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler!

Fakat sarı-kırmızılı ekip, rehavete kapıldığı için inanılmaz goller kaçırdı. Sonra Mertens'in plase golü, işi sağlama aldı. Kerem'in son dakikalardaki penaltı golü maçın skorunu tayin etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler!

Gelelim genel gözlemlerime; ligde takımlarımızın büyük çoğunluğu futbol açısından çok yetersiz. Dün bununla ilgili bir örnek daha yaşadık.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler!

Galatasaray'da iki kişilik pres yapan Torreira ve Nelsson başta olmak üzere sağlam geri dörtlü, önden defansif yardım gelmese de 5 kişiyle birçok sayıdaki rakip atakları 1 gol dışında önlemeyi başardılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Barış Alper Yılmaz'a övgü dolu sözler!

Barış Alper yüksek fizik gücüyle takımın ofansif yükünü taşıyor. Genç hakem Direnç Tonusluoğlu çok başarılı ve cesur bir yönetim gösterdi.

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