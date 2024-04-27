Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı

Bülent Timurlenk Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray karşılaşmayı ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 kazanarak şampiyonluk yolunda fire vermeden yoluna devam etti. Mücadele sonrası usta yazar Bülent Timurlenk maçın analizini yaptı ve önemli tespitlerde bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 08:40
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Bülent Timurlenk Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı

"Lazio Başkanı Lotito'nun verdiği ile menajerin istediği arasında 500 bin Euro fark vardı. Adam kulübün sahibi, inat etti ve o genç kaleci Copa America'ya giderken Galatasaray'a imza attı.

Bülent Timurlenk Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı

Turnuvanın favorisi de değildiler ama Muslera'nın kalesinde olduğu Uruguay, o kupayı müzesine götürdü. İtalyan patronlar böyle, Hollanda Milli Takımı'nın 10 numarası Sneijder'i de Inter Başkanı yoklukta Galatasaray'a 8 milyona satacaktı bir zaman sonra: Kısacası yemeyenin malını yerler!

Bülent Timurlenk Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı

Önceki gün milli takımı bıraktığını açıklayan Muslera dün üçü net, 8 kurtarışla maç sonunda tribüne üçlü çektirmeye geldiğinde 13 yılda yaşadıklarına memleket şahit.

Bülent Timurlenk Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı

Alanya deplasmanında ilk 45, geçen hafta Pendik karşısında ilk 35 dakikada oyuna gelmemiş Galatasaray için dün yapılması gereken ilk yarıyı "Zengin" oynamaktı.

Bülent Timurlenk Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı

Oynadılar da. 4 net pozisyon, 15 hücum… Adana Demirspor 3 pasta rakip kaleye gitmeye çalışırken o üçüncü pastan yoktan oyunuyla yine ziyadesiyle fazla (11 hücum) yokladı Galatasaray kalesini.

Bülent Timurlenk Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı

Ziyech, kafasında çevre sesleri yutan kulaklıkla oynayan bir adam. Özellikle ilk yarıda Mertens onun sağ içinde kaldığında soldan rakibi Barış ile zorlayan G.Saray'da verimi de tartışılabilir ama Ziyech, pişen makarnanın ne unu ne de suyu, o gol vuruşuyla rendeden yağan trüf mantarı.

Bülent Timurlenk Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı

İlk dakikada topu rakibe verip "Böyle Dayı mı olur" dedirten Demirbay'ın geometriye saygı golü ise Ezel'de Dayı'nın Ali'yi restoranda kıstırdığı sahne kadar güzel.

Bülent Timurlenk Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı

15 maçlık serisinin mimarı Buruk, doktorasını yaptığı G.Saray'da profesörlüğe koşuyor. Bu adamı 300 kelimeyle Türkçe konuşup durduramazsınız..."

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