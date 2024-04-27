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TARIM KREDİ'DE MAYIS İNDİRİMİ | 27 Nisan - 3 Mayıs Tarım Kredi Market kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Mayıs ayı gelirken binlerce üründe fiyatları indirdi. Kahvaltılıklardan atıştırmalıklara, çaydan yağa, deodoranttan duş jeline yerli malı sayısız ürünü efsane fiyatlarla raflara dizen Tarım Kredi'nin indirimleri, 3 Mayıs'a kadar devam edecek. İşte Tarım Kredi Mayıs indirimleri ve kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 10:37 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 10:40
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