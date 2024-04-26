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Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! Kaptanlar devreye girdi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de tüm gözler, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Zirve iddiasını sürdürebilmek için puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, zorlu maçtan mutlak 3 puan hedefinde. Kanarya'da devreye giren takım kaptanları Dzeko ve Tadic, Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 15:20
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Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! Kaptanlar devreye girdi

Olympiakos'a elenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi defterini kapatan Fenerbahçe, üstüne bir de pazartesi günü Sivas deplasmanından beraberlikle ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! Kaptanlar devreye girdi

FUTBOLCULARDAN ÖZ ELEŞTİRİ
Kritik haftalara girilen Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkının 4'e çıkmasına engel olunamadı.

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! Kaptanlar devreye girdi

Alınan bu sonucun ardından büyük bir üzüntü yaşayan Kanarya'da gözler tamamen Beşiktaş derbisine çevrildi.

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! Kaptanlar devreye girdi

Son 5 haftada kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de Beşiktaş maçına büyük önem veriliyor.

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! Kaptanlar devreye girdi

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Zorlu maçın VAR koltuğunda Portekizli hakem Andre Narciso oturacak.

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! Kaptanlar devreye girdi

Kritik derbi öncesi, sarı lacivertli futbolcular kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda öz eleştiride bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! Kaptanlar devreye girdi

'TADIC VE DZEKO DEVREDE'
Milliyet'in haberine göre; Özellikle kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic takımı ayağa kaldırmak için konuşmalar yaptı.

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! Kaptanlar devreye girdi

Sarı-lacivertli futbolcuların, "Rakibin son dakikalarda kazandığı penaltı hatalıydı. Ama daha da önemlisi bu penaltıya rağmen biz maçı son dakikaya bırakmamalıydık. Artık puan kaybına tahammülümüz yok."

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! Kaptanlar devreye girdi

"Süper Lig'de şampiyon olmak istiyorsak hiçbir maçı son ana kadar bırakmamamız gerekiyor."

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