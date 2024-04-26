Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! Kaptanlar devreye girdi

'TADIC VE DZEKO DEVREDE'

Milliyet'in haberine göre; Özellikle kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic takımı ayağa kaldırmak için konuşmalar yaptı.

Sarı-lacivertli futbolcuların, "Rakibin son dakikalarda kazandığı penaltı hatalıydı. Ama daha da önemlisi bu penaltıya rağmen biz maçı son dakikaya bırakmamalıydık. Artık puan kaybına tahammülümüz yok."