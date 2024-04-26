Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'ten Beşiktaş sözleri! Kaptanlar devreye girdi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de tüm gözler, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Zirve iddiasını sürdürebilmek için puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, zorlu maçtan mutlak 3 puan hedefinde. Kanarya'da devreye giren takım kaptanları Dzeko ve Tadic, Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu. İşte o sözler...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
FUTBOLCULARDAN ÖZ ELEŞTİRİ
Son 5 haftada kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de Beşiktaş maçına büyük önem veriliyor.
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Zorlu maçın VAR koltuğunda Portekizli hakem Andre Narciso oturacak.
Kritik derbi öncesi, sarı lacivertli futbolcular kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda öz eleştiride bulunduğu öğrenildi.
'TADIC VE DZEKO DEVREDE'
Milliyet'in haberine göre; Özellikle kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic takımı ayağa kaldırmak için konuşmalar yaptı.
Sarı-lacivertli futbolcuların, "Rakibin son dakikalarda kazandığı penaltı hatalıydı. Ama daha da önemlisi bu penaltıya rağmen biz maçı son dakikaya bırakmamalıydık. Artık puan kaybına tahammülümüz yok."
"Süper Lig'de şampiyon olmak istiyorsak hiçbir maçı son ana kadar bırakmamamız gerekiyor."
Her şey bizim elimizde Beşiktaş'ı yenerek tekrar ayağa kalmalıyız" diye konuştukları öğrenildi.
DİĞER