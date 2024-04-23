4 puan fark VAR

Lig'de 33'üncü haftanın kapanış maçında dün şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oldu. Geçtiğimiz haftalarda VAR'a yabancı hakem getiren TFF, bu karşılaşmada da Alman hakem Benjamin Brand'ı görevlendirdi. Brand'a AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral ve Onur Özütoprak eşlik etti. Alman hakem ilk olarak 13'te Rey Manaj'ın attığı golde devreye girdi ve tecrübeli oyuncunun attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

4 DAKİKA İZLENDİ

VAR, 87'de bir kez daha devreye girdi. Sivasspor atağında Rey Manaj, Fenerbahçe ceza sahasında yerde kaldı. Sivassporlu futbolcular penaltı bekledi. Cihan Aydın, VAR'ı dinlediğini açıkladı. VAR'da oturan Alman hakem Brand, Cihan Aydın'ı 90+1'de izlemeye davet etti. Aydın, izledi ve penaltıyı verdi. 90+2'de topun başına geçen Manaj, skoru 2-2 yaptı. Karşılaşma bu sonuçla bitti. Fenerbahçe, lider G.Saray'ın 4 puan gerisine düştü. Alman hakem, bir anlamda ligin gidişatını değiştirdi.

Çok üzücü bir sonuç

90+1'DE verilen penaltı pozisyonunun içinde yer alan Alexander Djiku, karşılaşmanın ardından üzgündü. Penaltı pozisyonuyla alakalı konuşmayan Ganalı oyuncu, "Büyük bir hayal kırıklığı! 2 puan kaybettik. Bu kayıp bizi zirveden uzaklaştırdı. Golü de son dakikada yedik. Çok üzücü bir sonuç oldu" dedi.

DZEKO'DAN TEPKİ

F.Bahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Sivasspor deplasmanında maça 11'de başladı. Ligdeki son iki maçta ağları havalandıran Boşnak yıldızdan bu karşılaşmada da beklenti büyüktü. Ancak Dzeko, maç boyunca etkisiz bir oyun ortaya koydu. Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural'la karşı karşıya kaldığı pozisyonları cömertçe harcayan Dzeko, ikinci yarıda oyundan alındı. 34, 48 ve 65'te üç net fırsatı değerlendiremeyen Edin Dzeko, 71'de yerini Serdar Dursun'a bıraktı. 38 yaşındaki oyuncu, bu kararı beğenmedi ve teknik direktör İsmail Kartal'a tepki göstererek, direkt soyunma odasına gitti. Dzeko, iki dakika sonra ise yedek kulübesine geri döndü. Tecrübeli futbolcunun yedek kulübesinde morali bozuktu. Maç 2-2 bitince de kahroldu.