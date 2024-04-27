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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Rasmus Nicolaisen atağı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Karadeniz devi, Toulouse’ta forma giyen Danimarkalı stoper Rasmus Nicolaisen’i transfer listesine aldı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Rasmus Nicolaisen atağı

Mutlaka stoper takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, Toulouse'ta forma giyen Rasmus Nicolaisen'i gündemine aldı. Fransız ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan ve bonservis değeri 6 milyon euro olarak belirlenen 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor'un araştırma yaptığı öğrenildi. Bu sezon toplam 40 maçta sahaya çıkan ve 3 gol kaydeden 1.91 boyundaki Danimarkalı savunmacının transferi için Abdullah Avcı'nın onay verdiği belirtiliyor. Geçmiş dönemlerde Midtjylland ve Portsmouth gibi takımlarda forma giyen Nicolaisen, scout ekibi tarafından uzun süredir takip ediliyor.

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