Goretzka'nın alternatifi yine Bundesliga'dan! Fenerbahçe orta sahasına sürpriz transfer adayı

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, ismi transferde uzun süredir anılan Leon Goretzka'yı kadrosuna katamaması durumunda alternatifini ise belirledi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin orta sahaya bir takviye yapmak istediği biliniyor.
Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gündemine Bayern Münih'in yıldız ismi Leon Goretzka gelmişti. Sarı-lacivertlilerin Goretzka'yı orta saha adayları arasında ilk sırada tuttuğu ve Alman oyuncunun transferi için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Goretzka'nın transferi için Atletico Madrid ve Juventus ile yarıştığı öne sürülürken sarı-lacivertlilerin Goretzka'yı transfer edememesi durumunda alternatifi olarak belirlediği isim ise ortaya çıktı.
İŞTE O İSİM
Fenerbahçe'nin, Leon Goretzka'yı transfer edemezse alternatifini Borussia Mönchengladbach'tan Rocco Reitz olarak belirlediği iddia edildi. Transfermarkt verilerine göre 17 milyon euro piyasa değeri olan Rocco Reitz'ın Borussia Mönchengladbach ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman futbolcu yeni sezonda takımıyla 18 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı.