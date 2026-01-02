Goretzka'nın alternatifi yine Bundesliga'dan! Fenerbahçe orta sahasına sürpriz transfer adayı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin orta sahaya bir takviye yapmak istediği biliniyor.

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gündemine Bayern Münih'in yıldız ismi Leon Goretzka gelmişti. Sarı-lacivertlilerin Goretzka'yı orta saha adayları arasında ilk sırada tuttuğu ve Alman oyuncunun transferi için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.