CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Goretzka'nın alternatifi yine Bundesliga'dan! Fenerbahçe orta sahasına sürpriz transfer adayı

Goretzka'nın alternatifi yine Bundesliga'dan! Fenerbahçe orta sahasına sürpriz transfer adayı

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, ismi transferde uzun süredir anılan Leon Goretzka'yı kadrosuna katamaması durumunda alternatifini ise belirledi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 10:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Goretzka'nın alternatifi yine Bundesliga'dan! Fenerbahçe orta sahasına sürpriz transfer adayı

Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin orta sahaya bir takviye yapmak istediği biliniyor.

Goretzka'nın alternatifi yine Bundesliga'dan! Fenerbahçe orta sahasına sürpriz transfer adayı

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gündemine Bayern Münih'in yıldız ismi Leon Goretzka gelmişti. Sarı-lacivertlilerin Goretzka'yı orta saha adayları arasında ilk sırada tuttuğu ve Alman oyuncunun transferi için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Goretzka'nın alternatifi yine Bundesliga'dan! Fenerbahçe orta sahasına sürpriz transfer adayı

Öte yandan Fenerbahçe'nin Goretzka'nın transferi için Atletico Madrid ve Juventus ile yarıştığı öne sürülürken sarı-lacivertlilerin Goretzka'yı transfer edememesi durumunda alternatifi olarak belirlediği isim ise ortaya çıktı.

Goretzka'nın alternatifi yine Bundesliga'dan! Fenerbahçe orta sahasına sürpriz transfer adayı

İŞTE O İSİM

Fenerbahçe'nin, Leon Goretzka'yı transfer edemezse alternatifini Borussia Mönchengladbach'tan Rocco Reitz olarak belirlediği iddia edildi. Transfermarkt verilerine göre 17 milyon euro piyasa değeri olan Rocco Reitz'ın Borussia Mönchengladbach ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman futbolcu yeni sezonda takımıyla 18 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı.

F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
F.Bahçe'ye Premier Lig'den sürpriz stoper!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Hizmetin değil sefanın peşindeler: CHP’li başkan sevgilisiyle tatilde Avcılar Belediyesi 43 bin şişe içki derdinde
Cimbom'da son çare Ugarte!
El Karouani transferine Amrabat freni!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 09:27
Tedesco ikna etti! Fener'den çifte transfer Tedesco ikna etti! Fener'den çifte transfer 09:19
M. City liderlik yolunda fırsat tepti! M. City liderlik yolunda fırsat tepti! 01:21
Anfield'da sessiz gece! Anfield'da sessiz gece! 01:21
M. City liderlik yolunda fırsat tepti! M. City liderlik yolunda fırsat tepti! 01:19
Anfield'da sessiz gece! Anfield'da sessiz gece! 01:13
Daha Eski
Portekiz basınından Beşiktaş ve Rafa Silva iddiası! Portekiz basınından Beşiktaş ve Rafa Silva iddiası! 00:33
Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! 00:33
Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! 00:33
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! 00:33
Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! 00:33
F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! 00:33