CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Cagliari-Milan maçı canlı izleme bilgileri: Saati, kanalı ve 11'leri!

Cagliari-Milan maçı canlı izleme bilgileri: Saati, kanalı ve 11'leri!

İtalya Serie A’nın 17. haftasında Cagliari, evinde ligin dev ekibi Milan’ı konuk ediyor. Ligde topladığı 18 puanla 14. sırada yer alan ve düşme hattıyla arasını açmak isteyen Fabio Pisacane'nin Cagliari’si, yeni yıla taraftarı önünde büyük bir sürprizle başlamayı hedefliyor. 35 puanla 2. sırada yer alan ve liderin en yakın takipçisi konumundaki Milan ise, şampiyonluk yarışında hata yapmadan 2026 yılına galibiyetle girme peşinde. Peki Cagliari-Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cagliari-Milan maçı canlı izleme bilgileri: Saati, kanalı ve 11'leri!

Cagliari-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sardinya Adası'ndaki Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak Cagliari-Milan mücadelesi, her iki takımın da yeni yıl hedefleri için büyük önem taşıyor. Ev sahibi Cagliari'de, devre arası transfer döneminde adı sıkça anılan ve form grafiği yükselen milli oyuncumuz Semih Kılıçsoy'un hücum hattındaki performansı merakla bekleniyor. Konuk ekip Milan cephesinde ise teknik direktör Massimiliano Allegri, hafif sakatlıklarını atlatan Rafael Leao ve Christian Pulisic gibi yıldızlarını sahaya sürerek maçı erken koparmayı planlıyor. İşte Cagliari-Milan maçı detayları...

Cagliari-Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cagliari-Milan maçı, 2 Ocak Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Cagliari-Milan MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 18. haftasında, Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak nefes kesici mücadele, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Cagliari-Milan MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Prati, Idrissi; Esposito, Kilicsoy

Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
Goretzka'nın alternatifi yine Bundesliga'dan!
DİĞER
Futbol dünyası Oulai’yi konuşuyor: “Acele edin, 100 milyon euro olacak”
Hizmetin değil sefanın peşindeler: CHP’li başkan sevgilisiyle tatilde Avcılar Belediyesi 43 bin şişe içki derdinde
G.Saraylı taraftarların yeni yıl hediyesi 'Salah'!
Cimbom'da son çare Ugarte!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 09:27
Tedesco ikna etti! Fener'den çifte transfer Tedesco ikna etti! Fener'den çifte transfer 09:19
M. City liderlik yolunda fırsat tepti! M. City liderlik yolunda fırsat tepti! 01:21
Anfield'da sessiz gece! Anfield'da sessiz gece! 01:21
M. City liderlik yolunda fırsat tepti! M. City liderlik yolunda fırsat tepti! 01:19
Anfield'da sessiz gece! Anfield'da sessiz gece! 01:13
Daha Eski
Portekiz basınından Beşiktaş ve Rafa Silva iddiası! Portekiz basınından Beşiktaş ve Rafa Silva iddiası! 00:33
Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! 00:33
Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! 00:33
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! 00:33
Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! 00:33
F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! 00:33