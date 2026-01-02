Cagliari-Milan maçı canlı izleme bilgileri: Saati, kanalı ve 11'leri!

Cagliari-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sardinya Adası'ndaki Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak Cagliari-Milan mücadelesi, her iki takımın da yeni yıl hedefleri için büyük önem taşıyor. Ev sahibi Cagliari'de, devre arası transfer döneminde adı sıkça anılan ve form grafiği yükselen milli oyuncumuz Semih Kılıçsoy'un hücum hattındaki performansı merakla bekleniyor. Konuk ekip Milan cephesinde ise teknik direktör Massimiliano Allegri, hafif sakatlıklarını atlatan Rafael Leao ve Christian Pulisic gibi yıldızlarını sahaya sürerek maçı erken koparmayı planlıyor. İşte Cagliari-Milan maçı detayları...

Cagliari-Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cagliari-Milan maçı, 2 Ocak Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Cagliari-Milan MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 18. haftasında, Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak nefes kesici mücadele, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Cagliari-Milan MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Prati, Idrissi; Esposito, Kilicsoy

Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku