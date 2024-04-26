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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!

Son dakika spor haberi: Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan iç transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki savunmacı Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 16:24 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 16:38
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!

Yeni sezon kadro planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda Kartal ilk hamlesini iç transferde yaptı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!

Siyah beyazlılar, başarılı oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!

Kulüpten yapılan açıklamada; Genç savunmacının 2026'da biten kontratının 2027 yılına kadar uzatılığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!

Beşiktaş 24 yaşındaki savunmacıyı 2022 yılında Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'dan transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!

Tayyip Talha Sanuç son olarak Beşiktaş'ın kupada MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda dahil olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!

Öte yandan Beşiktaş, genç futbolcular Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç'ın da kontratlarının uzatıldığını açıkladı.

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