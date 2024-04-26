TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!
Son dakika spor haberi: Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan iç transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki savunmacı Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 16:24 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 16:38
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Siyah beyazlılar, başarılı oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı.
Beşiktaş 24 yaşındaki savunmacıyı 2022 yılında Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'dan transfer etmişti.
Tayyip Talha Sanuç son olarak Beşiktaş'ın kupada MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda dahil olmuştu.
Öte yandan Beşiktaş, genç futbolcular Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç'ın da kontratlarının uzatıldığını açıkladı.
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