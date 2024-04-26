Haberler THY EuroLeague Ergin Ataman'dan flaş sözler! "Türk vatandaşıyım bana hiçbir şey yapamazsınız"

Ergin Ataman'dan flaş sözler! "Türk vatandaşıyım bana hiçbir şey yapamazsınız"

EuroLeague play-off turu ikinci maçında İsrail takımı Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunan temsilcisi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, yaşanan gerginliğin ardından rakip takımın teknik heyetinin kendisini tehdit ettiğini söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 10:33
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Ergin Ataman'dan flaş sözler! "Türk vatandaşıyım bana hiçbir şey yapamazsınız"

EuroLeague play-off turu ikinci maçında İsrail takımı Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunan temsilcisi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, rakip takımın teknik heyetinin kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, "Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" dedi.

EuroLeague play-off turu ikinci maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, sahasında Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti. OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, İsrail ekibinin teknik heyeti tarafından tehdit edildiğini belirtti. Kendisine; 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' şeklinde sözler sarf edildiğini dile getiren Ataman, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu.

İki takımın da 1 galibiyet elde ettiği serinin 3. maçı 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan takım Dörtlü Final'e yükselecek.

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