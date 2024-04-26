Ergin Ataman'ın tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı! Maccabi Tel Aviv teknik heyeti...

Panathinaikos, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, İsrail ekibinin teknik heyeti tarafından tehdit edildi. O anın görüntüleri ortaya çıktı. Ergin Ataman'ın, "Soyunma odamda ne yapıyorsun? Bu adam kim? Bu adamı dışarı çıkarın!" dediği ve Maccabi teknik heyetinden bir kişinin, "Ben İsrail'denim" dediği duyuldu. İşte o anlar...