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Web Tv Video Ergin Ataman'ın tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı! Maccabi Tel Aviv teknik heyeti...
Ergin Ataman'ın tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı! Maccabi Tel Aviv teknik heyeti...

Ergin Ataman'ın tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı! Maccabi Tel Aviv teknik heyeti...

26.04.2024 | 15:26

Panathinaikos, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, İsrail ekibinin teknik heyeti tarafından tehdit edildi. O anın görüntüleri ortaya çıktı. Ergin Ataman'ın, "Soyunma odamda ne yapıyorsun? Bu adam kim? Bu adamı dışarı çıkarın!" dediği ve Maccabi teknik heyetinden bir kişinin, "Ben İsrail'denim" dediği duyuldu. İşte o anlar...

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