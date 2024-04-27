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Dursun Özbek Galatasaray başkan adaylığını açıkladı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 10:23 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 11:16
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Dursun Özbek Galatasaray başkan adaylığını açıkladı!

Galatasaray'da yıllık olağan bütçe toplantısı yapıldı. Dursun Özbek Galatasaray başkan adaylığını resmen açıkladı.

İŞTE ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI;

Dursun Özbek: Değerli Galatasaraylılar; göreve geldiğimizde siz değerli üyelerimize projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Karşınızda bu projelerin büyük bir bölümünü gerçekleştirmenin mutluluğuyla bulunuyorum.

"AMACIMIZ GELECEĞİ GARANTİYE ALMAK"

Göreve geldiğimizde çalışma arkadaşlarımızla projelerimizi anlatmış ve sözler vermiştik. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabildiğimizi görüyoruz. Sizin desteğiniz olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Dışarıda Galatasaray'la yardımlaşma vakfının yardımı toplanıyor. Herkesi buna destek vermeye davet ediyorum. Genel kurul için hazırladığımız bütçede göreceğiniz üzere yönetim olarak koyduğumuz hedeften uzaklaşmadan ayağımızı yorganımıza göre uzatarak planlar yaptık. Amacımız Galatasaray'ın yarınlarını da garantiye alıp sürdürülebilir bir yapıyla yarınlarımızı güvence altına almaktır.

"GELİRLERİMİZ KAT ARTTI"

Sahip olduğumuz sportif başarıyı yukarı çıkarmak için kulübümüzün gelir kaynaklarını çeşitlendirmemiz şart. Bu yöndeki gayretlerimiz meyvelerini vermeye başladı. 2023-24 döneminde toplam gelirlerimiz 3 katına yakın bir artış gösterdi. Kulübümüzün sponsor ve reklam veren sayısı son 9 ayda 34'ten 48'e yükseldi. Lisans gelirlerimiz 6 milyon TL'den 32 Milyon TL'ye yükseldi. Bundan yaklaşık 14 ay önce ülkemiz büyük bir deprem felaketi geçirdi. Kulübümüz depremin ilk anından itibaren gerekli hazırlıklarını yaptı ve yardımlarını bölgeye ulaştırdı. İlk günden bugüne kadar bölgeyle irtibatı hiç kesmedik. Kulübümüz Ramazan ayında konteyner kentinde açtığımız iftar çadırıyla hemen her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa yemek dağıtımında bulundu.

"TÜM TARAFTARLARIMIZ DAVETLİDİR"

Kadın futbolda geçen sene ligi lider bitirdik ama play-off'ta şansız bir şekilde şampiyon olamadık. Bu sene play-off yok ve 2 puanla lideriz. Tüm taraftarlarımızı 5 Mayıs'ta oynanacak maça davet ediyorum. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağımızı düşünüyorum.

"ŞAMPİYONLUĞU 100. YIL FORMALARI İLE KUTLAYACAĞIZ"

Kulübümüzün mağazacılık geliri de olumlu yönde ilerlemiş bulunuyor. 10 aylık ciromuz yaklaşık 1.5 milyar TL'ye ulaştı. 100. yıl formamız sadece Galatasaray değil başka takımlar tarafından da beğeniliyor. Şampiyonluğumuz 100. yıl formamızla kutlayacağımıza inanıyorum.

ERDEN TİMUR VE OKAN BURUK

Dursun Özbek: "Başta Okan Buruk olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önemli bir teşekkürü de Erden Timur'a etmek istiyorum. Sırf başarılı olduğu için birileri tarafından hedef gösterilmeye başlandı. Önümüzdeki dönemlerde de Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğine inanıyorum."

BAŞKAN ADAYLIĞI

Dursun Özbek: "Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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