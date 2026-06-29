Zenit Felipe Augusto'nun transferini resmen açıkladı!

Rus ekibinin açıklamasında "Felipe Augusto — mavi-beyaz-mavililerin oyuncusu! Futbol kulüpleri «Zenit» ve «Trabzonspor» Brezilyalı forvetin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Mavi-beyaz-mavililer Felipe Augusto'yu Petersburg'da karşılıyor, mavi-beyaz-mavililerin kadrosunda bol gollü ve parlak bir oyun diliyorlar!" İfadeleri yer aldı.
Фелипе Аугусто — игрок сине-бело-голубых! Футбольные клубы «Зенит» и «Трабзонспор» достигли договоренности о переходе бразильского нападающего. Сине-бело-голубые приветствуют Фелипе Аугусто в Петербурге, желают множества забитых мячей и яркой игры в составе сине-бело-голубых! pic.twitter.com/HEX4XAzKVz— ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 29, 2026