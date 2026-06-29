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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Zenit Felipe Augusto'nun transferini resmen açıkladı!

Zenit Felipe Augusto'nun transferini resmen açıkladı!

Zenit, Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 19:38 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 19:50
Zenit Felipe Augusto'nun transferini resmen açıkladı!

Rus ekibinin açıklamasında "Felipe Augusto — mavi-beyaz-mavililerin oyuncusu! Futbol kulüpleri «Zenit» ve «Trabzonspor» Brezilyalı forvetin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Mavi-beyaz-mavililer Felipe Augusto'yu Petersburg'da karşılıyor, mavi-beyaz-mavililerin kadrosunda bol gollü ve parlak bir oyun diliyorlar!" İfadeleri yer aldı.

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