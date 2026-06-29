Liverpool'un kadrosunda önemli bir değişim sürecine girdiği ve tecrübeli oyuncuların geleceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Menajer, yaptığı değerlendirmede Mohamed Salah ve Virgil van Dijk gibi yıldız isimlerin ayrılığa yakın olduğunu öne sürerken, Liverpool'un bu nedenle soyunma odasında liderlik yapabilecek tek isim olan Alisson Becker'i elde tutmaya çalıştığını söyledi.