Galatasaray'a Virgil van Dijk'tan beklenen haber geldi!
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu öne sürülen Virgil van Dijk hakkında dikkat çekici bir transfer gelişmesi gündeme geldi. İtalyan basınına değerlendirmelerde bulunan bir FIFA menajeri, Liverpool'un kaptanının geleceğine ilişkin önemli ifadeler kullandı. İşte gündem yaratan açıklamanın detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 13:49
Liverpool'un kadrosunda önemli bir değişim sürecine girdiği ve tecrübeli oyuncuların geleceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.
Menajer, yaptığı değerlendirmede Mohamed Salah ve Virgil van Dijk gibi yıldız isimlerin ayrılığa yakın olduğunu öne sürerken, Liverpool'un bu nedenle soyunma odasında liderlik yapabilecek tek isim olan Alisson Becker'i elde tutmaya çalıştığını söyledi.
Öte yandan Van Dijk'ın ayrılığına ilişkin iddialar henüz Liverpool cephesinden doğrulanmış değil.
İngiliz basınında genel beklenti, Hollandalı stoperin en az bir sezon daha Anfield'da kalacağı yönünde.
Buna rağmen, Van Dijk'ın Liverpool'dan ayrılması durumunda Galatasaray'ın yıldız savunmacı için en büyük aday olarak devreye girmesi bekleniyor.
"Virgil van Dijk, sözleşmesinin Haziran 2027'de sona ermesini beklemeden bu yaz Liverpool'dan ayrılabilir. Bir menajer, Anfield ekibinin kaptanı Van Dijk ile kaleci Alisson'un geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu."
"Çifte ayrılık açıklaması: Van Dijk, Liverpool'dan ayrılmaya çok yakın"
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