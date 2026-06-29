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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Virgil van Dijk'tan beklenen haber geldi!

Galatasaray'a Virgil van Dijk'tan beklenen haber geldi!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu öne sürülen Virgil van Dijk hakkında dikkat çekici bir transfer gelişmesi gündeme geldi. İtalyan basınına değerlendirmelerde bulunan bir FIFA menajeri, Liverpool'un kaptanının geleceğine ilişkin önemli ifadeler kullandı. İşte gündem yaratan açıklamanın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 13:49
Galatasaray'a Virgil van Dijk'tan beklenen haber geldi!

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Virgil van Dijk ismi gündemden düşmüyor.

Galatasaray'a Virgil van Dijk'tan beklenen haber geldi!

Liverpool kaptanının geleceğiyle ilgili ortaya atılan ayrılık iddiası, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'a Virgil van Dijk'tan beklenen haber geldi!

aspor.com.tr editörü Mehmet Emin Erener'in Oggi Sport Notizie'den derlediği habere göre; Matteo Barile'ye açıklamalarda bulunan bir FIFA menajeri, Liverpool'un deneyimli savunmacısı Virgil van Dijk'ın sözleşmesinin 2027 yılında sona ermesini beklemeden takımdan ayrılabileceğini öne sürdü.

Galatasaray'a Virgil van Dijk'tan beklenen haber geldi!

Liverpool'un kadrosunda önemli bir değişim sürecine girdiği ve tecrübeli oyuncuların geleceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Galatasaray'a Virgil van Dijk'tan beklenen haber geldi!

Menajer, yaptığı değerlendirmede Mohamed Salah ve Virgil van Dijk gibi yıldız isimlerin ayrılığa yakın olduğunu öne sürerken, Liverpool'un bu nedenle soyunma odasında liderlik yapabilecek tek isim olan Alisson Becker'i elde tutmaya çalıştığını söyledi.

Galatasaray'a Virgil van Dijk'tan beklenen haber geldi!

Öte yandan Van Dijk'ın ayrılığına ilişkin iddialar henüz Liverpool cephesinden doğrulanmış değil.

Galatasaray'a Virgil van Dijk'tan beklenen haber geldi!

İngiliz basınında genel beklenti, Hollandalı stoperin en az bir sezon daha Anfield'da kalacağı yönünde.

Galatasaray'a Virgil van Dijk'tan beklenen haber geldi!

Buna rağmen, Van Dijk'ın Liverpool'dan ayrılması durumunda Galatasaray'ın yıldız savunmacı için en büyük aday olarak devreye girmesi bekleniyor.

Galatasaray'a Virgil van Dijk'tan beklenen haber geldi!

"Virgil van Dijk, sözleşmesinin Haziran 2027'de sona ermesini beklemeden bu yaz Liverpool'dan ayrılabilir. Bir menajer, Anfield ekibinin kaptanı Van Dijk ile kaleci Alisson'un geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu."

Galatasaray'a Virgil van Dijk'tan beklenen haber geldi!

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