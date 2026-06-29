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Haberler Dünya Kupası Brezilya-Japonya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Brezilya-Japonya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda C Grubu'nu lider tamamlayan turnuvanın mutlak favorisi Brezilya, F Grubu ikincisi disiplinli Japonya ile kozlarını paylaşıyor. Houston'daki ünlü NRG Stadyumu'nda oynanan bu nefes kesen eliminasyon mücadelesi, dünya çapında milyonları ekran başına kilitledi. Brezilya - Japonya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 19:52 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 20:33
Brezilya-Japonya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Kuzey Amerika'da düzenlenen ve futbol şölenine sahne olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarının ardından eleme turları resmen başladı. Dünyanın dört bir yanındaki futbol otoritelerinin ve spor dünyasının en çok ilgisini çeken eşleşmelerden birinde, C Grubu'nu fırtına gibi eserek lider bitiren Brezilya, F Grubu'nda sergilediği disiplinli oyunla ikinci sıradan üst tura adını yazdıran Japonya ile karşı karşıya geliyor. Teksas eyaletinin Houston şehrinde bulunan devasa NRG Stadyumu'nda oynanan bu nefes kesen Son 32 Turu karşılaşması, turnuvanın en heyecan verici ve sürprize açık mücadelelerinden biri olmaya aday. Brezilya - Japonya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Brezilya: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel; Douglas Santos; Casemiro, Guimarães, Paquetá; Rayan, Cunha, Viní Jr.

Japonya: Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itō; Dōan, Sano, Kamada, Nakamura; Maeda, Itō; Ueda.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

BREZİLYA - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun en merak edilen karşılaşmalarından biri olan Brezilya - Japonya maçı, 29 Haziran 2026 Pazartesi akşamı oynanıyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyen bu dev mücadelenin ilk düdüğü Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de çaldı.

DÜNYA KUPASI SON 32 MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Brezilya - Japonya son 32 turu müsabakası, TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

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